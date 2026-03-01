El Chiqui Tapia afirmó que la AFA hizo un trabajo silencioso para la liberación de Nahuel Gallo + Seguir en









El presidente del organismo habló de las negociaciones que llevó adelante con la CONMEBOL y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Además, sostuvo que el deporte "trasciende fronteras" para "construir puentes".

Tapia sostuvo que "el fútbol une" tras un trabajo en cooperación con la CONMEBOL y la FVF.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Claudio "El Chiqui" Tapia hizo referencia a la liberación del gendarme Nahuel Gallo luego de pasar más de 400 días preso en Venezuela. Describió que se trató de "un trabajo silencioso" con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL.

Gallo fue excarcelado este domingo tras más de 448 días detenido en Venezuela. La información fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales, luego de que surgieran rumores de su liberación. El avión de su vuelo de vuelta fue puesto por la AFA, además de haber sido recibido por dos funcionarios del organismo.

El Chiqui Tapia sobre la liberación de Nahuel Gallo: "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", fueron las palabras del director de la AFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2028258883609719075?s=20&partner=&hide_thread=false Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 1, 2026 En otro comentario en el que respondió a su posteo, Tapia continuó: "El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación".

Los hombres de la AFA junto a Gallo en la foto que circuló a la par del anuncio de su liberación son el actual prosecretario de la AFA Luciano Nakis y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA Fernando Isla Casares.

Los hombres de la AFA junto a Gallo en la foto que circuló a la par del anuncio de su liberación son el actual prosecretario de la AFA Luciano Nakis y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA Fernando Isla Casares.

Ambos habían viajado a Venezuela para reunirse con representantes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y para hacer una recorrida por las obras del nuevo centro de alto rendimiento que se está construyendo en Caracas.