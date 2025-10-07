Causa $LIBRA: ordenan compulsar conversaciones telefónicas y mensajes en redes entre los imputados y Javier y Karina Milei

Se trata de las pericias de los teléfonos secuestrados. Las fechas y palabras clave. También se pidió identificar y recuperar contenido eliminado

Javier Milei y Hayden Davis durante uno de sus encuentros.

El fiscal federal, Eduardo Taiano, requirió a la Dirección de Investigaciones de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) compulsar la totalidad de las conversaciones y mensajes entre los imputados en la causa $Libra con el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general, Karina Milei .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un oficio fechado el 6 de octubre, el fiscal encomendó al organismo que depende del Ministerio Público Fiscal, se compulse la información extraída de los dispositivos secuestrados - los teléfonos de Mauricio Novelli y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales - y se identifique su contenido.

Según el documento al que tuvo acceso Ámbito , el fiscal pidió puntualmente compulsar la “totalidad de las conversaciones -individuales o grupales - que hubiesen mantenido Mauricio Gaspar Novelli y Sergio Daniel Morales con Manuel Terrones Godoy, Hayden Mark Davis, Julian Peh -o Peh Chyi Haur-, Bartosz Lipinski, Javier Milei, Karina Milei, Sebastián Serrano, Charles Hoskinson, Arturo Osete Herraiz, Ahmed Faisal Hassan, Leandro Aranda, Marcelo Aranda y Brooks Glenn Heard por medio de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera)”

También las conversaciones -individuales o grupales- que hubiesen entablado Novelli y Morales con terceras personas, por medio de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera), y que hagan alusión al evento “Tech Forum Argentina” realizado en octubre del 2024 y a la creación o lanzamiento del criptoactivo $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero pasado.

Uno de los puntos de la pericia será compulsar la totalidad de las conversaciones -individuales o grupales- que hubiesen mantenido Novelli y Morales con abonados que se enumeran que corresponden a titularidades de Javier Milei y Karina Milei, informadas por las compañías telefónicas .

Serán compulsados también los mensajes de texto y aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera).

Se analizará el listado de llamadas entrantes y salientes (incluidas las de WhatsApp), correspondientes a los días 08/01/2024, 05/04/2024, 06/06/2024, 11/06/2024, 16/07/2024, 01/08/2024, 20/09/2024, 27/09/2024, 04/10/2024, 19/10/2024, 01/11/2024, 10/11/2024, 11/11/2024, 21/11/2024, 29/01/2025 y 30/01/2025.

Se trata de fechas clave, que surgen del Registro Público de Audiencias, o que fueron informadas por la Secretaría General de Presidencia respecto de los ingresos de Novelli a Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El fiscal ordenó compulsar “conversaciones -individuales o grupales” de Novelli “que hagan alusión a la creación o lanzamiento del token $LIBRA, como así también el listado de llamadas entrantes y salientes (incluidas las de WhatsApp), entre los días 13/02/2025 y 16/02/2025 y las siguientes fechas: 12/07/2024 al 19/07/2024, 31/07/2024 al 09/08/2024, 08/09/2024 al 13/09/2024, 17/10/2024 al 20/10/2024, 14/11/2024 al 17/11/2024, 20/11/2024 al 23/11/2024 y del 30/01/2025 al 31/01/2025”

Serán peritadas las conversaciones entre Novelli y María Alicia Rafaele (madre) y María Pía Novelli (hermana), entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de febrero de 2025, por medio de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería.

Especialmente las que refieran exclusivamente a la creación o lanzamiento del token $LIBRA o versen sobre cuestiones económicas; en concreto, movimientos de dinero.

Documentos, notas y archivos con palabras clave

El fiscal pidió compulsar los documentos, archivos, notas y correos electrónicos que hagan alusión a “Tech Forum Argentina”, a la creación o lanzamiento del criptoactivo $LIBRA y/o que contengan alguno de los siguientes términos en particular: “cripto”, “crypto”, “criptomoneda”, “token”, “memecoin”, “libra”, “$libra”, “solana”, “sol”, “usdc”, “usdt”, “phantom”, “meteora”, “jupiter”, “kraken”, “coinbase”, “ripio”, “binance”, “bitget”, “bybit”, “kucoin”, “okx”, “wintermute”, “lemon”, “insider”, “sniper”, “rug pull”, “pump and dump” “hayden”, “gideon”, “thomas”, “davis”, “kelsier”, “julian peh”, entre otros.

Pericias sobre las imágenes

También las imágenes de Mauricio Gaspar Novelli, Sergio Daniel Morales, Manuel Terrones Godoy, Hayden Mark Davis, Julian Peh -o Peh Chyi Haur, Bartosz Lipinski, Javier Milei y Karina Milei, en el marco del evento “Tech Forum Argentina” y de reuniones mantenidas en edificios públicos, tales como Casa Rosada, Quinta de Olivos, entre otros.

Por último, pidió que “se identifique la existencia de contenido eliminado por cada dispositivo, en cuyo caso se deberá procurar el recupero de esa información”.