Un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló este mediodía el Congreso de la Nación, lo que provocó preocupación y especulaciones. Las imágenes del vuelo se viralizaron rápidamente en X.
Alerta en Congreso por un helicóptero que sobrevoló la cúpula
Se habría tratado de una práctica de evacuación ordenada por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
De acuerdo a versiones periodísticas, se trataría de un "simulacro de evacuación". Sin embargo, oficialmente no se dio información sobre qué hacía la aeronave a tan baja altura casi rozando los edificios.
Especulaciones en redes sociales por el sobrevuelo del helicóptero en el Congreso
Comenzaron a circular todo tipo de teorías y bromas políticas en redes sociales. Entre los comentarios más difundidos, algunos usuarios ironizaron con una supuesta "huida del Gobierno" o con que "iban a buscar a José Luis Espert". Mientras que otros se preguntaban con sarcasmo si en lugar del Congreso, el helicóptero debería haberse dirigido hacia la Casa Rosada, ubicada a unas 30 cuadras.
De acuerdo a la periodista de C5N, Abril Lasalle, se habría tratado de una práctica de evacuación ordenada por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
Imágenes y videos del helicóptero sobre el Congreso
Se registraron imágenes y videos del helicóptero sobrevolando en el Congreso de la Nación este martes cerca del mediodía.
Qué pasaba en Diputados en el momento que el helicóptero sobrevolaba el Congreso
Al mediodía, aproximadamente a las 12, mientras el helicóptero sobrevolaba el Congreso de la Nación, se trataba la segunda jornada de reunión de la comisión investigadora por la causa de fentanilo contaminado. Hasta el momento, se registraron 124 muertes: 59 en Santa Fe, 54 en provincia de Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa y 1 en la ciudad de Buenos Aires.
Fue invitada la titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos C. Malbrán” y el Coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas UNODC-ONU. El juez federal Ernesto Kreplak procesó a los 13 imputados que tiene la causa y podría asistir al Congreso en las próximas semanas.
