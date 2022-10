Vialidad: la defensa de Lázaro Báez mostró "inconsistencias" del peritaje oficial

Jueces TOF 2 Andrés Basso Jorge Gorin Rodrigo Gimenez Uriburu.jpg Los jueces del TOF N° 2 que deben fallar por la Causa Vialidad: Andrés Basso, Jorge Gorín y Rodrigo Giménez Uriburu.

Capacidad de Austral

La acusación buscó mostrar que, como parte de las irregularidades, se le otorgaban obras a Austral a pesar de que la empresa no tenía la capacidad técnica requerida. “La fiscalía miente cuando dice que el peritaje corrobora la acusación”, afirmó Villanueva.

El defensor acusó a los peritos Pablo Eloy Bona y Roberto Panizza de hacer mal los cálculos que los llevaron a concluir que ACSA no tenía capacidad de contratación y que se basaron en una planilla de Excel aportada por el denunciante, sin haberla analizado.

Al recordar un pasaje de la declaración de Panizza y Bona en el que reconocieron que había habido un error al transcribir un número o un error de tipeo, el defensor advirtió: “con este tipo de pruebas los fiscales están pidiendo más de ochenta años de prisión para todos los imputados. Sobre esta vergüenza no se puede sostener una resolución judicial”.

Habló de “falsos sobreprecios” que “inventaron” los peritos y advirtió que el denunciante, Javier Iguacel les dio todo el material, que -aseguró- los profesionales no analizaron. “Bona y Panizza reprodujeron lo que les dio el denunciante, pero no chequearon nada. Inventaron. No produjeron nada científicamente válido para sostener la condena de personas”, afirmó.

Y recordó que cuando fueron interrogados por inconsistencias en algunas de las planillas los peritos reconocieron que hubo “error de tipeo” o “error humano”.

LÁZARO BÁEZ.jpg Imagen: Wikipedia

Modificaciones de obra y ampliaciones de plazo

En durísimos términos, el defensor dijo que el fiscal Sergio Mola mintió cuando habló de demoras injustificadas en las obras. “No pueden mentirnos así en la cara”, se quejó. Y habló de “tergiversación” y “malicia” por parte de los funcionarios del Ministerio Público.

Por el contrario, para Villanueva “confirma rotundamente” la prueba producida en el juicio que las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo son algo “normal” y no constituyen un “plan maquiavélico para beneficiar a Lázaro”.

Villanueva explicó que los cambios en los proyectos de todo el país no son beneficiosos para los contratistas, sino al revés. Como prueba de ello exhibió expedientes de obras en donde los costos de los diferentes ítems aumentan con cada modificación. También se apoyó en todos los testigos que coincidieron en esta afirmación.

Tipos de Asfalto

La defensa de Báez mostró que la acusación no tuvo en cuenta que se probó en el juicio que para construir rutas en lugares con temperaturas bajo cero se requiere el uso de un tipo de asfalto especial, que es más caro que el genérico. Se trata del asfalto modificado, que encarece los trabajos porque requiere un tratamiento especial.

Lo que advirtió el abogado es que la acusación comparó rutas de Santa Cruz con las del resto del país y concluyó que se pagó más a Báez que a otras firmas, sin haber tenido en cuenta esta cuestión técnica respecto del asfalto utilizado en cada caso.