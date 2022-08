Cecilia Moreau asumió la presidencia de Diputados: "No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas, sino con mi cabeza"

Moreau y Massa.jpg Cecilia Moreau y Sergio Massa. Télam

El plenario legislativo -conducido por el vicepresidente del cuerpo, el diputado macrista Omar De Marchi- se abrió con el tratamiento de la renuncia de Massa y posteriormente se procedió a elegir a Moreau como presidenta del cuerpo, a propuesta del Frente de Todos.

Germán Martínez dijo que Moreau "va a generar puentes con la oposición"

El presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que la legisladora "va a a generar puentes con la oposición" para conciliar entre las fuerzas políticas.

Al defender la propuesta de Moreau para conducir la Cámara baja, Martínez dijo: "Necesitamos una persona que nos exprese como bloque que somos los que hacemos la propuesta y que tenga la vocación de generar puentes con la oposición. Cecilia lo va hacer y con el pasar de los días se van a dar cuenta que es una persona capacitada para construir consenso".

"Tomo el compromiso de asumir esta responsabilidad de mi espacio político, pero también de expresar al máximo la decisión popular y democrática".

"Desde diciembre del 2019, Cecilia ya es vicepresidenta del bloque, lo acompañó a Máximo Kirchner cuando fue presidente y continuó siendo la vicepresidenta hasta este momento", detalló. Asimismo, Martínez subrayó que Moreau tiene "trayectoria parlamentaria, un claro vinculo con todos los sectores de la oposición para trabajar con todos y en función de eso tiene un perfil que puede hacerle mucho bien a la Cámara".

"Es cierto que en estos momentos que se discuten estas cosas algunos pueden tener una mirada mas crítica, pero la conozco y va a ser una excelente presidenta de la Cámara", finalizó.

Graciela Camaño aseguró que "Argentina va a ser uno de los pocos países que tiene el poder legislativo en manos de mujeres"

La diputada por la Provincia de Buenos Aires, perteneciente al bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, expresó que "quiero que ahí haya una mujer y no tuvimos, ni tenemos la suerte, de que se entienda la necesidad de que las mujeres ocupen cargos relevantes para darle enserio la paridad en la participación que la mujer se merece".

"¿Cuáles son las cuestiones por las que no votaría a Cecilia? Ella es radical y yo peronista; ella defendió, militó y trabajó por el aborto y yo voté en contra, no me gusta la ley; ella se fue con los kirchneristas, yo me quedé afuera, soy la oposición. Nadie le puede negar ni la militancia, el trabajo y el cursus honorum de la política, que tienen tanto hombres como mujeres", admitió.

Cecilia Moreau.jpeg Ignacio Petunchi

Y continuó: "Estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso -158 años de hombres- una mujer. Y sí, tenemos que empezar a buscarle el pelo al huevo, el país se incendia. ¿Saben cuántas veces pasó? Hace 15 años que se viene incendiando. Hoy, cuando una mujer se va a sentar ahí, estamos viendo que el país se incendia".

"Hoy vamos a tener un poder femenino. Te quiero decir que yo que tuve en este Congreso la honra de haber compartido la banca con Florentina Gómez Miranda, no te quepa la menor duda que te está levantando las dos manos", subrayó la diputada nacional.

"Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación. Y nuestro país va a ser uno de los pocos que tiene el poder legislativo en manos de mujeres", concluyó. Emocionada, Moreau se levantó de su banca tras el discurso de Camaño para abrazarla y agradecerle.