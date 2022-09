Convocatoria al diálogo: para Moreau "no hay ninguna posibilidad" con algunos sectores de la oposición La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, calificó como "errónea" la decisión de un sector de la oposición que se ausentó en Luján ayer. "No se puede no estar", aseguró la referente del oficialismo, sobre la convocatoria al diálogo del Gobierno.