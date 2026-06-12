Matt Damon reveló su interes por volver a protagonizar una nueva película de la saga "Bourne" + Agregar ámbito en









El protagonista de cuatro películas de la saga Bourne no ha vuelto a interpretar al personaje en una década, siendo "Jason Bourne" (2016) la última entrega.

Matt Damon está dispuesto a volver como Jason Bourne.

Matt Damon reveló que no ha renunciado a interpretar a Jason Bourne, y que es lo que hace falta para volver a la gran pantalla.

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El protagonista de cuatro películas de la saga Bourne no ha vuelto a interpretar al personaje en una década, siendo Jason Bourne (2016) la última entrega. Pero en una entrevista con el portal Parade el jueves, afirma estar listo para cambiar eso.

"Siempre estamos buscando la manera de hacer algo similar porque nos encantó, a todos los que trabajaron en ello", declaró al medio. "Así que siempre estamos intentando escribir algo nuevo, idear una nueva historia. Si tienen alguna sugerencia, avísennos".

Diez años sin una nueva película de Bourne no son el resultado de una falta de interés o de esfuerzo. En 2023, Edward Berger, el director suizo-austríaco responsable del éxito de taquilla de 2022, Sin novedad en el frente, estaba trabajando en una nueva película de Bourne. En aquel momento, el proyecto no tenía guion ni protagonista, ya que la participación de Damon no estaba confirmada.

Matt Damon Boca.jpg Matt Damon es el protagonista de la saga Bourne. Archivo

¿Una nueva película de Bourne sin Matt Damon? Universal Pictures, el estudio detrás de la franquicia, ya ha demostrado que no tiene inconveniente en producir más películas de Bourne con o sin Damon. Jeremy Renner protagonizó la cuarta entrega de la franquicia, El legado de Bourne (2012), no como el personaje de Damon, sino como Aaron Cross, un agente con una conexión compleja con la misteriosa organización central de la serie, Treadstone. Universal también produjo una serie de Bourne llamada Treadstone, que se emitió durante una sola temporada en USA Network y estuvo protagonizada por Jeremy Irvine como el agente de la CIA John Randolph Bentley. En el momento del estreno de Legacy, Damon explicó que se había ausentado del proyecto porque Paul Greengrass, director de la segunda y tercera película de la franquicia, no iba a dirigir la cuarta. Ese trabajo recayó en Tony Gilroy, pero Greengrass regresó para Jason Bourne, y con él, Damon. Damon no ha dicho que su participación en una posible sexta entrega de la franquicia dependa de Greengrass, como sí lo hizo en 2012.