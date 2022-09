César Milani absuelto: "Soy inocente en esta causa absolutamente armada"

Milani a juicio en causa por enriquecimiento ilícito César Milani.

Milani estaba acusado por la compra de una casona en San Isidro que, según la acusación fiscal, no podía justificar con sus ingresos como militar. Pero, a lo largo del juicio, el ex jefe castrense había explicado que la compra de la propiedad se había concretado mediante un "mutuo" (préstamo entre privados) por unos u$s240 mil que respaldó con un departamento en el que vivió durante 15 años.

Este jueves por la mañana, Milani admitió "desprolijidades administrativas que ya fueron solucionadas" en torno a la compra de la propiedad pero contrapuso que "las cuestiones administrativas no implican un delito ni la deshonra de tener que cargar con una denuncia por enriquecimiento ilícito". "Soy inocente en esta causa absolutamente armada", subrayó.

Y, al pronunciar las últimas palabras antes del veredicto, Milani proclamó su inocencia y le pidió al tribunal: "Espero, señores jueces, que convaliden mi inocencia y puedan reparar en parte el daño que se me ha causado".

César Milani César Milani.

La fiscal Fabiana León había pedido para Milani la pena de tres años de prisión en suspenso, más una multa y el decomiso de la propiedad, en tanto que su defensa, a cargo del penalista Alejandro Rúa, solicitó la absolución.

También resultó absuelto Eduardo Enrique Barreiro, el militar amigo de Milani que fue quien le efectuó el préstamo privado, para quien la fiscal ni siquiera había pedido condena. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 6 de octubre.

"No tenemos caja fuerte ni caja de seguridad; no tenemos bienes suntuosos, ni yo, ni mi familia, como falsamente se han dicho en algún programa de TV. Nuestro estilo de vida es el que llevamos de acuerdo a los ingresos que tenemos yo y mis hijos, que son profesionales y hace 20 años que trabajan", enfatizó el ex jefe del Ejército. En ese contexto, denunció que fue víctima "de una persecución política, mediática y judicial".

La Corte confirmó la prisión preventiva para Milani

Milani precisó cuándo se inició esa situación: "Desde que fui designado jefe del Ejército y expresé al convicción de que tenía que ser un ejército nacional. A partir de ese momento, comenzó una real cacería que nunca se había dado con un jefe del ejército, 40 tapas de los principales diarios del país, cientos de artículos, cientos de periodistas de los mismos medios atacandome y calumniando".

El fallo es recurrible ante la Cámara Federal de Casación Penal.