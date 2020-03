Efecto Techint: frenan normas que facilitan despido y suspensión

Los artículos contemplan una relajación de los derechos laborales a partir de la existencia de una situación de “fuerza mayor”. El 221 habilita a los empleadores a extender suspensiones “por fuerza mayor, debidamente comprobada”, hasta un plazo máximo de 75 días y establece que las medidas deberán comenzar por el personal de menor antigüedad, y de ellos los de menor carga de familia. Mientras que el 247 señala que en caso de despidos por “fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, fehacientemente justificada”, la indemnización podrá reducirse a la mitad.

La legislación relacionada con los casos de “fuerza mayor” comenzó a circular en boca de asesores legales y dirigentes de empresas frente a la extensión de la cuarentena que terminó de confirmar ayer Alberto Fernández. Desde la CGT se intentó oponer el razonamiento de que esa normativa alude a la eventual situación de crisis de un sector económico o de una empresa en particular pero no a los efectos de un aislamiento generalizado que alcanza no sólo al país sino a buena parte del planeta por la pandemia del coronavirus.

El anuncio de Techint puso al descubierto esa controversia y la elevó al máximo nivel político con declaraciones que parecieron a medida de este caso a cargo del papa Francisco, primero, y del jefe de Estado después. “El sálvese quien pueda no es la solución. Una empresa que despide para salvarse no es la solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger. Hay que sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora”, sostuvo el pontífice durante una entrevista que se conoció durante el fin de semana. El mandatario argentino, por su parte, hizo suyas las palabras del Papa y agregó que “son miserables” los que despiden en medio de la pandemia.

Ayer el ministro Moroni encabezó una serie de audiencias virtuales con directivos de Techint y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez. Al cabo de esos contactos el funcionario dictó la conciliación obligatoria, una herramienta legal que le impondrá a la compañía dejar sin efecto los 1.450 despidos que había anunciado en obras privadas de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán. En la compañía que encabeza Paolo Rocca habían argumentado que las desvinculaciones estaban avaladas por el parate de la actividad relacionado con la cuarentena y que existía un compromiso de retomar a los despedidos una vez reanudadas las obras.

Tras el dictado de la tregua Martínez afirmó que el Gobierno debería convocar a una mesa tripartita con el sector empresario y la CGT para aflojar las restricciones a la producción pautadas en la cuarentena. Se trata de la postura resuelta –y al parecer consensuada con las principales cámaras patronales- por la cúpula de la central obrera para hacer frente al parate económico. Junto con la inminente suspensión de los dos artículos de la ley de Contrato de Trabajo la CGT se apresta a negociar con el Gobierno y las entidades empresarias un mecanismo de suspensiones para trabajadores alcanzados por la obligación de aislamiento a cambio de un compromiso patronal de sostén de los puestos laborales.