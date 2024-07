Una foto que trae tensiones en la política doméstica, mientras anoche seguían las idas y vueltas por los presentes y los ausentes. Apenas un expresidente, Mauricio Macri , que irá a desgano. Los jueces de la Corte agradecieron el convite pero no irán. Sí estarán la mayor parte de los gobernadores, que piden obras y fondos para sacarse la foto .

Pese al derrumbe de la producción automotriz, hubo eventos de las marcas, que parecen volver a los noventa, por las puestas en escena de las presentaciones y por los volúmenes de venta.

Quincho peronista en la sala Torquato Tasso. Avanza la pastoral judicial. Conan reclama presencia en Tucumán.

¿Un vocero candidato?

El miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, decidió a último momento suspender la habitual conferencia de prensa que realiza en Casa Rosada, en la cual comunica las medidas gubernamentales y responde preguntas a la prensa acreditada.

Los equipos técnicos ya estaban listos para la transmisión oficial e incluso fueron varios los periodistas que subieron el piso que separa a la sala de prensa de la de conferencias, cuando cayó el mensaje que avisaba la suspensión de la actividad.

“Una agenda cargadísima”, fue la explicación que dieron desde el entorno del funcionario. No obstante, no faltaron las malas lenguas que vincularon el faltazo con el alza del dólar. La jornada anterior, Adorni había ratificado el rumbo económico al tiempo que aseguró que el Gobierno no iba a devaluar, y no fueron pocos en el Gobierno los que consideraron que para calmar a los mercados hacía falta ordenar el discurso oficial antes de hacer declaraciones.

Con este objetivo, desde el Ministerio de Economía se difundió una suerte de bajada de línea a los funcionarios, a quienes se les explicó que la reacción de los mercados respondía a un “escenario de excesivas ganancias” combinado con un “programa monetario y fiscal novedoso”. Hasta ahora, la pieza comunicacional no logró aplacar el alza.

Pero más allá de las explicaciones, el atril del vocero presidencial no quedó vacío el miércoles. La diputada Lilia Limoine visitó ese día la Casa Rosada y difundió un video en sus redes sociales en la cual le advierte a Adorni que le va a “serruchar el piso”.

Broma va, broma viene, lo cierto es que eventualmente el Gobierno sí deberá ponerse en la búsqueda de un nuevo portavoz (término que por cierto no es del agrado del funcionario actual, porque le remite a su antecesora durante la gestión anterior, Gabriela Cerruti). Es prácticamente un hecho que debido su creciente popularidad el oficialismo lo llevará como candidato en 2025 y por ese motivo empieza a mostrarse acompañando a Javier Milei en los actos de gestión.

“Voy a acompañarlo en todo lo que él me pida”, se lo escuchó decir esta semana en Balcarce 50. Por si quedaban dudas dio prueba de ello: viajó con el Presidente a San Juan (motivó por el cual también canceló su conferencia del día jueves), participó del acto de saludo a los deportistas que representarán al país en los Juegos Olímpicos, y este fin de semana se subió a un avión con rumbo a Brasil, en donde disertó en la Conferencia Política de Acción Conservadora.

La Independencia de EE.UU., con tono criollo

El embajador estadounidense Marc Stanley y su esposa Wendy fueron los anfitriones de unos 1.500 invitados en el Palacio Bosch para celebrar el día de la independencia de los Estados Unidos.

Hubo una asistencia nutrida y variopinta, que incluyó a funcionarios, políticos, empresarios y hasta el exrepresentante Guillermo Coppola. Era tal la gente que se dificultaba moverse en los pasillos, y hasta había largas colas para el baño, o para el guardarropa. Muchos, de hecho, desistieron de saludar al embajador, ya que era utópico llegar hasta él para ofrecerle un apretón de manos.

Como no podía ser de otra forma, las tensiones por las que atraviesa el mercado de cambios fue uno de los temas más destacados, máxime por la presencia de economistas como Miguel Kiguel, Eduardo Levy Yeyati, Hernán Lacunza o Martín Redrado. Algunos creían que el Gobierno debía mantener su política mientras que otros opinaban que es conveniente hacer una devaluación del orden del 10%, como la sugerida por Domingo Cavallo.

Por supuesto, la carrera presidencial en Estados Unidos estuvo en los corrillos, con comentarios sobre la conveniencia de la postulación de Joe Biden para su reelección. Pero también ardían los chimentos sobre el futuro del PRO. Por caso, hubo pocos dirigentes del partido de Macri y apenas pasaron un rato, como el titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, quien se cruzó con Guillermo Yanco, empresario y esposo de la ministra Patricia Bullrich.

También se hicieron presentes los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En cambio, no participó la Canciller Diana Mondino porque viajó a Salta para participar del anuncio de una inversión en litio. También participaron los voceros Manuel Adorni y Javier Lanari, y la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el diputado Bertie Benegas Lynch.

Del empresariado, resaltaron Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, y los titulares de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.

Automotrices: volvieron los noventa

Dos eventos de la industria automotriz coincidieron la semana pasada, el mismo día en que la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informaba que el derrumbe de la producción nacional de vehículos alcanzaba el 40% en junio respecto al mismo mes de 2023.

El desplome de la demanda interna es el factor más importante de esa caída, y fue comentado principalmente en la presentación que realizó Volkswagen en el Tortugas Arena, también conocido como DirecTV Arena, del nuevo SUV T-Cross, que llega importado desde Brasil. Entre el bandejeo llegó el show de Los Pericos, que algún invitado comentó jocoso como parte del "retorno a los noventa", en relación a las semejanzas de las era de Menem y de Milei, pero también porque la cantidad de unidades que se venderán este año en el país estará en torno a aquellos años.

Fue parte de las charlas también el inicio de la producción de la nueva Volkswagen Amarok en General Pacheco, hecho que le da alguna certeza a la planta, que no pasa por su mejor momento. Aunque, en rigor, no será un modelo global, sino que se adaptó la inversión para fabricar una pick up para el mercado regional.

Antes, se había develado muy cerca el chasis de buses eléctricos que Mercedes-Benz Camiones y Buses comenzará a comercializar en el país, en el avance de esa tecnología en el mercado local. El mercado de los utilitarios pesados empieza a reactivarse, en función de actividades como la hidrocarburífera, la minería o el agro. Incluso, esa compañía está al tope en la planta local, y podría fabricar más modelos.

Es sabido que entre los muchos problemas que atraviesa la industria, uno es el endeudamiento con las casas matrices, que no quieren saber más nada con los problemas argentinos. Entonces, le ponen tope a las filiales locales para no "clavarse" con las deudas. El problema se generó en el gobierno anterior, pero la administración Milei lo resolvió a medias. Primero, con el Bopreal, un bono que algunas firmas tomaron casi por descarte, y que hoy cotiza en el mercado secundario en torno al 70%. Segundo, al no bajar los plazos de pago para nuevas importaciones, que está en 120 días para piezas y 180 para productos terminados. Un dolor de cabeza para las terminales.

Asimismo, se aplacaron las quejas del sector por haber quedado fuera del RIGI, que no incluyó a las automotrices. Es que si bien hubiese sido un estímulo para las empresas para nuevos proyectos, de aplicar solo a nuevos jugadores hubiese significado una invitación a las empresas chinas, que empiezan a conquistar el mercado mundial y tienen interés de llegar a Sudamérica, principalmente a Brasil.

La pastoral jurídica

La idea de una pastoral judicial tuvo, el pasado 4 de julio, un correlato con la ponencia del ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni en calidad de directivo del Instituto Fray Bartolomé de las Casas de Investigaciones Jurídicas. “Estamos viviendo el desmantelamiento del Estado y en nuestro país lo vemos con toda claridad”, expresó –crítico del gobierno de Javier Milei-, ante un auditorio a sala llena y varios conectados de manera virtual al encuentro que tiene como impulsor al juez porteño Roberto Andrés Gallardo, de probada cercanía al Papa Francisco. “Buscan convertirnos en factorías”, fue la reflexión del también ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la convicción de que el Estado ha dejado de lado la “fraternidad”, alertó que fomenta “el odio” y que se retorna a una contradicción de los tiempos de la Guerra Fría, por la cual se enfrentaban derechos colectivos contra los individuales.

“Nunca es bueno tomar un poco de cianuro”, aseguró acerca de la presunta experiencia social que surge del descontento de las sociedades con las experiencias de la social democracia que no colman las expectativas y que redundan en la elección de opciones electorales radicalizadas. “El problema (en América Latina) es que los movimientos populares se fueron aburguesando”, cuestionó el proceso resultante de las elecciones en países sudamericanos, incluídos la Argentina.

Zaffaroni consideró que existe una autonomización policial como respuesta a una delincuencia que se cuela por los vacíos de mercado pero que representa un poder punitivo que “recauda dinero” al margen del Estado, lo que los debilita. Pero afirmó que no se trata de un clásico imperialismo, sino que en realidad son los CEOs de grandes corporaciones los que dominan a través del crédito a los Estados, sin desembarcar en sus territorios. “Creo que hay que reforzar a las policías”, sostuvo, tratándolos como trabajadores y pagándoles “lo suficiente”.

Pero el ex juez de la Corte tuvo párrafos también para el Poder Judicial criollo: “Tiene la estructura institucional más irracional de América y Europa. No se parece a ningún modelo, ni al de Estados Unidos, ni a los latinoamericanos, ni a los europeos; es el modelo argentino, resultado de un derrumbe institucional que nunca nuestros políticos quisieron corregir”.

“De ninguna manera el Poder Judicial, los jueces, pueden usurpar la función de los legisladores, pero deben cuidar que los legisladores no usurpen la función del constituyente”, dijo, al retomar parte de las frases que suele utilizar el presidente de la actual Corte, Horacio Rosatti respecto al rol de la política y de la magistratura. La discusión constitucional tiene al ex juez con un protagonismo soslayado: poco se recuerda pero también fue convencional constituyente, algo que cobra valor en un aniversario redondo de la sanción de la Constitución de 1994.

Un libro y la ampliación del PJ

Un quincho peronista se realizó en San Telmo, con motivo de los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La excusa fue la presentación de la segunda edición del libro "Conocer a Perón. Destierro y regreso", de Juan Manuel Abal Medina, con la presencia de una gran cantidad de intendentes, legisladores, dirigentes y militantes del peronismo en la sala Torquato Tasso de la calle Defensa, cerca del Parque Lezama.

La presentación estuvo a cargo del periodista y escritor Jorge Asís, que sigue esperando fecha definitiva para presentar otro libro, el de Sergio Massa, cuya salida se sigue demorando, ya que se espera el mejor timing político para realizar ese evento. Los otros oradores en el escenario junto al autor fueron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

WhatsApp Image 2024-07-04 at 19.40.16.jpeg Abal Medina, Rodríguez Saá, Asís, Quintela y Tolosa Paz, animadores del quincho peronista en la sala Toquato Tasso de San Telmo.

Esta última, actual diputada nacional, expresó: "Queremos volver a Perón con una actualización doctrinaria que dé soluciones a los grandes problemas que tiene la Argentina, como la falta de oportunidades para el desarrollo productivo, la industria nacional, la generación de trabajo y los salarios dignos"

En ese sentido, Tolosa Paz remarcó: “Esa Patria tenemos que construirla con el enorme aporte no solo del movimiento nacional justicialista, sino también, como hizo aquel Perón, buscando a los mejores hombres y mujeres del campo nacional, del radicalismo y de otras fuerzas que no comulgan con el peronismo, pero que sin duda creen que lo que hoy le está pasando a la Argentina es una catástrofe para el pueblo argentino”. Es que la discusión que entretiene al peronismo, mientras intenta resolver la interna que protagonizan Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner, es cómo volver a interpelar a un electorado que cambió y que no se identifica con la liturgia clásica del PJ, ni con el bombo ni con el escudo.

Asimismo, se agitó la idea de armar un frente anti Milei que contemple también a sectores del radicalismo y a los que quedaron en soledad tras el estallido de Juntos por el Cambio: el larretismo o actores de la Coalición Cívica. Lo dijo incluso Quintela en una entrevista con Ámbito. “Tenemos que consolidar una idea y un programa y sintetizar las voces. Crear un programa que nos permita readecuar las ideas y plasmarlas para llegar más ordenados y con más fortaleza para la propuesta electoral en el 2025 y el 2027”, se expresó en San Telmo.

Entre los presentes se destacaron los intendentes Jorge Ferraresi, Juan José Mussi, Andrés Watson y Fabián Cagliardi; los representantes sindicales Juan Carlos Schmid y Rodolfo Amado Daer; las diputadas María Eugenia Alianiello; Liliana Paponet; Hilda Beba Aguirre de Soria; y los dirigentes políticos Kelly Olmos, Gabriel Mariotto, Julián Domínguez, Sabina Frederic; entre otros.

Diálogos con Conan: Tucumán y la nueva liberación

- Padre, no tengo traje oscuro para la velada de esta noche

- No importa, Conan. Primero, porque no hace falta que vengas. Segundo, porque el único que te veo soy yo.

- Padre, creo que tengo que ir, por lo menos para hacer bulto. Se están bajando todos.

- Conan, los patriotas estamos. El resto, no importa.

- Sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida, ese es el premio al que aspiro, Padre.

- Esa frase no es tuya, Conan.

- Es de Belgrano, pero puede ser mía también. Quién sabe.

- Hay que tomar lo que nos sirva, Conan. Recrear. Como hace mi amigo Nik. Le voy a pedir a Victoria que se vista como Francisca Bazán de Laguna. Los vamos a sorprender a todos.

- Victoria no le hace caso, Padre. Y menos para esa pavada.

- No es una pavada, Conan. Tenemos que liberarnos de nuevo.

- De quiénes, Padre.

- Liberarnos de los zurdos, del Estado, de los argentinos de mal.

- Padre, usted va a pasar a la historia. A la historia grande.

- No tengo dudas, Conan. Seré el nuevo libertador.

- ¡Viva la independencia, Padre!