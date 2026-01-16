El PRO designó a Fernando De Andreis como secretario general + Seguir en









El partido anunció un recambio en su conducción nacional con el objetivo de renovar su estructura, fortalecer el armado federal y adaptarse a los cambios políticos y sociales.

Fernando De Andreis, nuevo secretario general del PRO. Télam

El PRO, partido que dirige Mauricio Macri, oficializó este viernes el inicio de una nueva etapa en su vida partidaria con la designación de Fernando de Andreis como nuevo secretario general. El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que el partido destacó el desafío de renovar y modernizar su estructura, con una mirada de futuro y alcance federal.

Según informaron desde la fuerza política, la designación de De Andreis expresa la voluntad de fortalecer la organización partidaria, profundizar el trabajo en todo el país y adaptar al PRO a los desafíos políticos y sociales de la etapa actual. En ese marco, el partido agradeció la gestión de Martín Carletti Pérez, quien deja la Secretaría General para asumir un nuevo rol como legislador provincial en Santiago del Estero.

Tras el anuncio, De Andreis utilizó sus redes sociales para confirmar su asunción y marcar el rumbo que buscará imprimirle a su gestión. “Tengo la alegría y el honor de asumir desde hoy como secretario general del PRO, adquiriendo la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido”, afirmó.

Su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la… — PRO (@proargentina) January 16, 2026 Autocrítica y llamado a dejar atrás las fórmulas del pasado En un mensaje con fuerte tono autocrítico, el nuevo secretario general sostuvo que los mecanismos y procesos que alguna vez fueron eficaces para alcanzar el poder “quedaron obsoletos” frente a una sociedad que cambia a mayor velocidad que los partidos políticos. En ese sentido, advirtió que aferrarse a fórmulas del pasado puede convertir a la dirigencia en una voz “desactualizada” frente a las nuevas demandas sociales.

De Andreis también planteó que los partidos políticos atraviesan una etapa de riesgo existencial y señaló que el PRO no está exento de esa amenaza. Sin embargo, se mostró convencido de que la fuerza cuenta con las condiciones necesarias para superar ese escenario, siempre y cuando apueste a una transformación profunda y deje de mirar al pasado como referencia.

Soy consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo,… https://t.co/j0dyD6VyMt — Fernando de Andreis (@deAndreis) January 16, 2026 “El futuro del PRO está adelante, no atrás. Es difícil, es distinto y no es igual”, remarcó el dirigente, quien aseguró que trabajará en esa dirección junto a un equipo nacional que, según afirmó, tiene la capacidad para encarar ese proceso de cambio. La renovación de la Secretaría General se inscribe así en un momento de redefiniciones internas dentro del PRO, en un contexto político marcado por la reconfiguración del sistema de partidos y la necesidad de reposicionarse frente a un electorado en constante transformación.