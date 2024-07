Charlas de quincho: Gaturro al poder, el olímpico Scioli y las andanzas energéticas tras el RIGI

Quienes sí celebraron las Ley Bases fueron las empresas de hidrocarburos, reunidas en la previa en un quincho frugal en la sede del IAPG. Escaso para el hambre de los deportistas fue otro quincho en la embajada de Francia, en ocasión de la previa de los Juegos Olímpicos de París, con presencia rauda de Daniel Scioli. También hubo encuentros con café y dulces que reafirmaron la confluencia en materia de Defensa entre Argentina y los Estados Unidos.

PJ vs Cámpora en la Facultad de Derecho de la UBA. Conan fomenta otra grieta y plantea exigencias a Milei.

Oda al RIGI y el arribo secreto desde Europa

Como todos los años el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) reunió por el Día del Periodista a decenas de representantes de las principales empresas de hidrocarburos del país con profesionales de prensa que siguen la agenda energética y minera día a día. Fueron dos semanas después del 7 de junio pero valió la pena esperar, porque hasta el edificio de la calle Maipú del IAPG llegaron antes del mediodía hombres y mujeres del arte de las Relaciones Institucionales en la previa a la aprobación de la ley Bases en el Congreso. Y como era un hecho el resultado de la votación, hubo celebraciones anticipada, principalmente, por la consagración del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). "Es una lástima que lo hayan incluido en un proyecto tan grande, porque para cuestionar la ley le pegan también el RIGI, que es muy necesario", dijo un experto del sector, mientras observaba con dos panes en la mano como caían las fetas de una jugosa pata de cerdo.

En rigor, se concentraron en el Instituto las firmas más interesadas en el régimen, que apunta a mundillo petrolero, pero que también interesa a los "primos" de la minería. Como suelen decir unos y otros, aunque "se miran de lejos" empiezan a cruzarse intereses -y proyectos-. Por eso, esta semana una petrolera inaugura un parque eólico y una minera abre una planta de litio a energía solar. Las dos aperturas serán noticia, sin dudas.

"El RIGI es muy parecido al proyecto de GNL que había presentado (Sergio) Massa, por eso no debería haber reparos ahora", expresó otro encumbrado directivo privado cerca de la mesa de los canapés y los platos frugales, al poner en duda las críticas peronistas al régimen. No fue la única polémica en el “Brunch de Pie”. También hubo comentarios sobre los dichos de Axel Kicillof por el RIGI, el proyecto ARGLNG del dúo YPF-Petronas y la ubicación de la planta de GNL. El RIGI fue la carta que sacó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para presionar al gobernador bonaerense a que adhiera, pero de fondo la discusión es dónde se instalará la planta que en 10 años podría generar miles de empleos y millones de dólares de inversión. Las dudas son Puerto Rosales, en Bahía Blanca, o Río Negro con su puerto Punta Colorada en Sierra Grande, más cercano a al no convencional de Neuquén, pero en un entorno natural que ya es evaluado por el oleoducto Vaca Muerta Sur, pero que debería volver a ser sometido a estudios de impacto ambiental.

WhatsApp Image 2024-06-30 at 21.57.41.jpeg Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Justamente YPF también fue centro de charlas por múltiples motivos. Primero porque la compañía volvió a los encuentros del IAPG después cuatro años. Segundo porque la satisfacción con el Proyecto Andes es total: en las próximas semanas se cierran los primeros acuerdos con el Santander de por medio por la venta de áreas maduras y para el último día de septiembre todos habrán pasado de manos estatales a privadas. Serán ingresos extras por unos u$s500 millones, cifra que no mueve las clavijas para la compañía, pero si le alivia la necesidad de caja ante la caída de ventas de combustibles. Tercero porque se escuchó decir a un hombre que trabaja en el gas privado que hay interés real por YPF Luz, -o una parte de ella, que tranquilamente podría ser YPF Solar-, para que una gasífera desembarque de lleno en el negocio de la generación eléctrica. Por ahora, silencio estampa.

Los que no callan son los exultantes con la Iniciativa Privada de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Argentino (IPASTGA) que recibió el Gobierno 10 días atrás. “La pelota está en su cancha, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer”, afirmó uno de los cuatro enviados al convite. Mucha presencia, mucha expectativa, dicen. Y así es, porque la aceptación del plan que podría ahorrarle al Estado unos u$s700 millones tiene fecha de vencimiento: 1 de noviembre. Esa es la fecha límite para que por decreto y luego por resolución, se le extienda a TGS la concesión que caduca en 2025 por otros 20 años. A cambio, ofrecen no solo el mencionado ahorro, sino u$s200 millones que podrían entrar o no al RIGI -“no es necesario”, admiten- , y financiamiento para los otros u$s500 millones que se necesitan para concretar la IPASTGA. En Energía están convencidos, falta Economía.

Lo último -y no menos importante- que dejó el quincho del IAPG es un arribo trascendente y –casi- secreto desde el Viejo Continente, que no se verá reflejado en los portales de noticias energéticas, pero que sí moverá el amperímetro a futuro. Llegará esta semana el primero de los directivos de la británica Harbour Energy, eventual compradora de las operaciones de la alemana Wintershall Dea en Noruega, Alemania, Dinamarca, México, Egipto, Libia, Argelia y, por su puesto, Argentina. El objetivo es conocer de primera mano y en detalle qué activos tangibles e intangibles poseen los germanos en el país y en qué condiciones están, con especial foco en el Proyecto Fénix, el offshore frente Tierra del Fuego que avanza a paso firme. De lo poco que se supo, es que no habrá conferencias, ni visibles reuniones protocolares, ni viajes al Sur. Hasta que la operación internacional de venta por u$s11.200 millones con BASF y LetterOne no esté cerrada, los ingleses todavía no van a hacer pie en Argentina.

Conan al gobierno, Gaturro al poder

El dibujante y humorista gráfico Nik visitó esta semana la Casa Rosada. El creador de Gaturro se manifestó públicamente en varias ocasiones alineado con la gestión libertaria que encabeza Javier Milei, e incluso le regaló una de sus obras al Presidente, quien posteó en sus redes sociales varios de sus dibujos.

Cristian Dzwonik, verdadero nombre de Nik, fue recibido en Balcarce 50 por el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini. El encuentro fue sorpresivo ya que el funcionario (que rara vez está en Buenos Aires) suele anticipar su variopinta agenda de reuniones a diario, pero no lo hizo en esta oportunidad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Nikgaturro/status/1806277232123416581&partner=&hide_thread=false #BuenJueves 27 de junio: Día Nacional del Boludo. Vale autosaludarse, o @ a quien corresponda!!! Feliz día!!! #DiaDelBoludo pic.twitter.com/mu30GTfgMr — Nik (@Nikgaturro) June 27, 2024

“Me llamó Serenellini para una reunión. A agenda abierta", comentó a los periodistas acreditados el humorista gráfico. Todos los gobiernos suelen tener referentes culturales que acompañan su gestión desde el arte, y Javier Milei encontró en Nik algo de eso. Hubo, incluso, quien bromeó en los pasillos de la Rosada: "¿Conan al gobierno, Gaturro al poder?", en referencia a aquel lema histórico que unió a Perón y a Cámpora, allá por los setenta.

Acusado de plagio en reiteradas oportunidades, el humorista gráfico acompañó al jefe de Estado a lo largo de la campaña presidencial con sus posteos de memes e imágenes de sus tiras, ilustrando a Milei como un prócer o un león. ¿Se viene un cargo para el creador de Gaturro?

Rearme y reestructura

Se esperaba “black coffee and donuts” para alcanzar el rango de quincho en el encuentro de la Conferencia Bilateral entre empresas de industria de la defensa de Argentina y los Estados Unidos. El organizador, Ministerio de Defensa, en la sede de la facultad de Ingeniería del Ejército, dispuso café torrado en vasitos de plástico y medialunas porteñas de manteca, todo self service. Muy lejos de los 110 mil dólares que se gastaron en la 64°Conferencia de jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER) que tuvo lugar en el hotel Llao Llao de Bariloche. Se percibió inquietud en el entorno del ministro por presencias periodísticas que no habrían estado en la grilla de invitados (del lado nacional); en cambio sí abrieron las puertas a infinidad de fotógrafos y cámaras del rubro, se sabe a Petri lo puede el mundo de las redes sociales.

Enjambre de empresarios yanquis entreverados con los criollos de las estatales, FAdeA, Tandanor, Fabricaciones Militares a los que se sumaron los privados de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE). Asistieron tres: Raytheon Technologies, Boeing y General Dynamics de las “Cinco Grandes” que completan Lockheed Martin y Northrop Grumman, el corazón y motor de la gigantesca industria militar estadounidense que desarrolla y abastece de ingenios bélicos a Occidente y sus aliados.

La lista seguía con Bell Flight, Airbus US Space, Collins Aerospace, Maxar y otras de reconocida trayectoria y productos. Luego de las disertaciones del embajador Marc Stanley y del mandamás de la defensa argentina, Luis Petri, en el break aparecieron los datos. Ese día, miércoles, se palpitaba la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal, por lo que el tema de interés era saber cómo Milei modificará por DNU la ley de ministerios, reperfilar el organigrama y hacerle espacio a Federico Sturzenegger, que se comentó tomará bajo su control algunas secretarías sensibles de la jefatura de Gabinete.

stanley petri El embajador Marc Stanley y el mandamás de la defensa argentina, Luis Petri.

La especie se constató por una ausencia: Fernando Sibilla, presidente de FAdeA, el cordobés que tomó la conducción de la planta faltó porque recibió instrucciones ese día de armar un informe de situación sobre la fábrica. En emergencia, Sibilla gastó horas de celular desde Buenos Aires para contar con los datos y resolver la tarea que iría a engrosar las preliminares sobre el posible pase de FAdeA y otras estructuras al rediseño que se promueve por la entrada de Sturzenegger al gabinete. Sorprendió la participación de la empresa desarrolladora COVIARA (Cooperativa de Viviendas de la Armada), entidad del ministerio de Defensa orientada a la construcción edilicia. Quizá esté en carpeta en alguna participación como inversora, se especuló, ya que no es su negocio el asunto industrial de la defensa. En todo caso, abundó un presente que el encuentro hubiera interesado al IAF, la caja previsional de los uniformados, que prestó 2,5 millón de dólares a FAdeA para el desarrollo del entrenador IA-100 Malvina y recuperó el total del monto con utilidades para sus beneficiarios.

Imaginativo, el relator comentó que COVIARA como desarrolladora tendría espacio en el contrato para adecuar la infraestructura de la Base Tandil para recibir y operar los F-16, un gesto de compensación por la captura de los 35 millones de dólares de fuente 22 (sobre una asignación de 55) que tenía la Armada y que el titular del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, derivó hacia la obra de Tandil. Es cierto que aprovechó cierta lentitud de la marina en perfeccionar el tramiterío de una adquisición que comprometería ese dinero, la compra de helicópteros AW 109 Leonardo para los patrulleros oceánicos.

La vuelta de la Argentina y la Defensa “a su casa” como dicen en el área de Internacionales del ministerio trajo más expectativas por compras. La presencia del grupo Boeing anticipó novedades sobre un lote de cinco helicópteros Chinook CH-47D que Egipto esta por desprogramar a ser reemplazados por la versión F.

Dijeron que están en buenas condiciones y recuperarían la capacidad de contar con un helicóptero de transporte de carga pesada. La Fuerza Aérea fue usuaria de este aparato hasta el conflicto de 1982. El modelo en vista CH.47D entró por primera vez en servicio en 1982 tiene mejoras en motores, hélices de rotor de material compuesto, cabina rediseñada para reducir la carga de trabajo, sistemas eléctricos mejorados y redundantes y aviónica glass con un sistema avanzado de control de vuelo. Juan Battaleme, secretario de Internacionales, recordó que el 95% de nuestro equipamiento proviene del complejo industrial militar occidental y es necesario mantener esa línea.

Scioli, olímpico, en la embajada de Francia

A un mes para el inicio de la XXXIII edición de los Juegos Olímpicos Paris 2024, la embajada de Francia en la República Argentina agasajó a las delegaciones que participarán en las citas olímpicas y paralímpicas.

El evento encabezado por el embajador Romain Nadal contó con la participación del secretario de Turismo, Amiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli; el subsecretario de Deportes de la Nación Julio Garro; el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) Mario Moccia; el presidente del Comité Paralímpico Argentino (COPAR) José María Valladares y atletas clasificados. Entre los deportistas destacados: la judoca Paula Pareto y los tenistas Guillermo Coria y Agustín Calleri.

Los deportistas, que suelen requerir ingestas abultadas de proteínas por los exigentes entrenamientos, debieron codearse entre los mozos por los escasos bocaditos que se repartieron, que acompañaron el convite por diminutas cazuelas. "El champagne, lo mejorcito", mencionaba un directivo del deporte. Hasta el brindis, jugos y gaseosas.

El embajador Romain Nadal comenzó su discurso diciendo: “A solo un mes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el próximo 26 de Julio, esta es la antesala en Argentina de los Juegos de París y quiero desearles el mayor de los éxitos a las delegaciones argentinas olímpicas y paralímpicas”. “Tendremos dos ceremonias de apertura sin presidentes fuera del estadio, en el río Sena para los Juegos Olímpicos el 26 de Julio y en los Campos Elíseos y la plaza de la Concordia para los Juegos Paralímpicos el 28 de agosto. Estos Juegos son muy simbólicos para la relación franco-argentina ya que fue en Francia hace exactamente 100 años que Argentina participó por primera vez en su historia en unos Juegos Olímpicos”, agregó. Nadal, además, tuvo lugar para un chascarrillo respecto a la final Argentina - Francia del último Mundial, acaso único momento de sonrisas en un encuentro tirando a aburrido.

Emb_Francia-COA_14.jfif Nadal, anfitrión, hizo una chanza con la final de Mundial.

“Francia también recibirá a más de 100 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente Javier Milei, quien confirmó su asistencia a la Ceremonia de Apertura, y a quien estaremos encantados de dar bienvenida, junto a otras autoridades y personalidades argentinas”, anunció Nadal, quien informó que el embajador de los Juegos de la embajada francesa en la Argentina será el futbolista francoargentino David Trezeguet, campeón del Mundo en 1998 con la selección de Francia; y en estas pampas figura de River Plate allá por 2012, en su temporada en la Primera B Nacional; autor además de los dos goles frente Almirante Brown que le valieron al club de Núñez el ascenso a la Primera División.

Scioli, llegó tarde, estuvo unos 20 minutos y partió raudo, no si antes hacer valer "los valores del deporte, que hacen a la cultura del esfuerzo y de la superación” y que los deportivas son "una fuente de inspiración y un ejemplo que seguir para toda la juventud argentina".

El peronismo le ganó a La Cámpora

Las elecciones por el claustro de Graduados en la Facultad de Derecho de la UBA dejaron de ser un hito circunscripto al mundo académico y se transformaron en un evento de alta exposición política, con incidencia en el ámbito porteño. Con el 45% de los votos se impuso la lista que enarbolaba la Franja con referentes radicales animados, como es habitual, por Daniel “Tano” Angelici que tuvo a una de sus manos derechas, Juan Sebastián Destefano a cargo de los armados.

Ninguna sorpresa que los radicales se alzaran con el triunfo. La novedad fue que el segundo lugar quedó para Abogacía por una Democracia Nacional, lo que relegó a La Cámpora y aliados de corte kirchnerista a un tercer y último lugar, sin chance de ingresar representantes. Los retadores dentro del peronismo colaron un armado confeccionado a último momento por el auditor general de La Nación Juan Manuel Olmos y el ex consejero de la Magistratura y académico Diego Molea. Se llevaron todo el apoyo del peronismo no K y refractario a la agrupación de Máximo Kirchner, que avanzaba como una retadora con el senador Mariano Recalde a la cabeza de ese armado.

Durante tres jornadas se habilitó la votación que dejó a la alianza peronista con 1288 votos, dejando atrás a los camporistas que solo consiguieron 1089 apoyos. No ahorraron esfuerzos: deambularon muchos referentes como Eduardo De Pedro y movilizaron a toda su estructura con Gerónimo Ustarroz, Eduardo Valdés y hasta alguna conductora con matrícula de abogada. Hasta último momento los camporistas renegaron del auxilio que los lomenses que se referencian en Molea podían aportar, lo que terminó desequilibrando. Lo mismo que las camionetas de Aduana que desfilaron en las inmediaciones para aportar los votos de equipos técnicos de esa repartición.

Finalmente, los radicales quedaron con tres sillas y Olmos-Molea con una por la minoría. La Cámpora ninguna. Nota al pie. Si se sumaran ambos resultados, la expresión opositora a la Franja hubiese ganado la elección si hubiese estado unida. De todas formas, lo que interesa es el adelantamiento de una interna por quien tendrá la lapicera en la Capital Federal para definir quiénes serán los candidatos en 2025. Toda una muestra de las discusiones a mayor escala.

Diálogos con Conan: la grieta de gatos vs perros

- Padre, ni se le ocurra sumar un gato al Gobierno

- Tranquilo, Conan. A Macri lo tenemos bien lejos. No nos suma nada.

- Me refería al otro gato, al Gaturro ese.

- Conan, necesitamos incorporar gente. Nuevos, que no sean casta, originales, con ideas propias. Que conecten con nuestra base de jóvenes, y el gatito ese es simpático. ¿No te parece?

- La verdad, no, Padre. Como referente perruno, y como hijo dilecto de cuatro patas, me opongo. Si llega a hacerlo, me mete a mí o a otro perro. El periodista, puede ser.

- Bueno, Conan. Ni gatos ni perros. No podemos fomentar también esa grieta. Ya demasiado tenemos con mi lucha contra todos los zurdos del mundo.

- ¿El mundo se divide en usted contra todos los zurdos?

- El mundo se divide de varias formas, pero una es esa. Sí, Conan.

- Leí que va a los Juegos Olímpicos, ¿es verdad?

- Sí, me voy a París, ciudad de gatos, Conan. Perdón.

- ¿Y va a atajar?

- No, Conan. Le pedí a Scaloni, pero me dijo que va a usar el cupo de mayores de 23 años con otros jugadores. Scaloni no la ve. Iré como Presidente a la inauguración. Qué le vamos a hacer.

- Qué lástima, Padre. Ese Scaloni no lo quiere, le va a arruinar el Pacto de Mayo, acuérdese.

- No, Conan, si juega la Selección tenemos una idea brillante: en vez del 9 de julio nos juntamos el 8. Y a las 00 trompeas, bombos y firma del Pacto.

- Un éxito, Padre, pico de raiting.

- Fenómeno barrial, Conan.