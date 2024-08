Charlas de quincho: rebotes de Alberto en cumbre del PJ y en la Rosada

En Casa Rosada no fueron ajenos a la noticia. Fuentes con despacho en Balcarce 50 señalaron que Javier Milei estaba en el vuelo que lo trajo de regreso de Chile cuando se conocieron las imágenes en apariencia filmadas por el propio Fernández. “Estuvo re divertido”, sostuvo un funcionario que se encontraba arriba del avión junto al jefe de Estado.

“A todos nos pareció obvio”, decía en los pasillos de la Rosada, deslizando que eran “conductas propias de Alberto”. No obstante, en el Gobierno se desligaron de cualquier tipo de responsabilidad acerca de cómo el material que se difundió en las últimas horas llegó a los medios de comunicación. Lo curioso es que admitieron estar al tanto de “nuevo material”.

Mientras tanto, la sala de periodistas de elite a la que aspiraba el vocero presidencial Manuel Adorni parece boicoteada por el mismo funcionario. A los imitadores de Javier Milei que se apersonaron la semana pasada en una de sus conferencias matutinas -los cuales generaron tanta vergüenza que el propio Gobierno salió a pedir a los periodistas que por favor no difundan las imágenes- en estos días se sumó un particular personaje.

Embed - Marco Palazzo on Instagram View this post on Instagram A post shared by Marco Palazzo (@marcopalazzov)

Se trata de un joven que se presentó como estudiante de la UADE el pasado viernes, día en el cual habitualmente se permiten las preguntas de aspirantes de las carreras de periodismo. Lo que realmente provocó la indignación de profesionales de prensa y de observadores, es que en su blog personal publicó una defensa del jerarca nazi Adolf Eichmann, el arquitecto de la “solución final” que llevó a la muerte a seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Su presencia en la conferencia y su participación activa, que incluyó cuestionamientos a periodistas acreditados, levantó sospechas sobre los criterios utilizados para permitir el acceso a estas ruedas de prensa.

Las andanzas de Alberto invadieron La Rioja

"Bien no está". Enrique "Pepe" Albistur sentenció desde La Rioja de manera hermética y breve el estado de Alberto Fernández. Amigo personal del expresidente, el exsecretario de medios mantiene contacto permanente con Fernández y no escapó al shock que atraviesa el peronismo luego de la denuncia de Fabila Yañez por violencia de género mientras estaba embarazada.

"Ahora viene la vía judicial, esto va a ser largo", agregó Victoria Tolosa Paz, también presente en el acto de la jura de la nueva constitución riojana. La exministra de Desarrollo Social no fue la única integrante de lo que fue el gabinete de Alberto Fernandez presente en la provincia norteña. El tucumano Juan Manzur, su exjefe de gabinete, fue uno de los más evasivos ante la prensa y el que mostraba mayor incomodidad corporal y facial ante la consultas de la prensa. Es que el peronismo de todo el país se congregó el viernes en el Superdomo de La Rioja, al día siguiente de la difusión de las fotos de Fabiola y con un tuit de Cristina Fernandez de Kirchner ya publicado con una dura condena al expresidente.

quintela 2.jpeg Ricardo Quintela juró el viernes la nueva Constitución de La Rioja y se postula para liderar el PJ nacional.

No había demasiado margen para ensayar una defensa de Alberto, gesto al que nadie atinó. La mayoría optó por el silencio y por pedir que la justicia investigue. Desde el albertismo, sin embargo, se encargaron de sembrar dudas sobre el testimonio y las fotos de Yañez. Casi con temor, insinúan que la exprimera dama le habría clonado el celular a su pareja ante la desconfianza por las reiteradas infidelidades y que contaría con material escandaloso sobre Alberto. Algo deslizó la propia Fabiola en la entrevista que concedió el sábado por la noche en un medio digital de noticias.

Quienes rodean o rodearon a Alberto Fernández juran una y otra vez que el ex presidente estaba alejado del alcohol. "No bebía nada, se lo aclaró Alberto a Milei cuando denunciaron la compra de champagne en Olivos. No era para él", aseguran para sembrar más dudas sobre el destino de esas botellas y la adicción que habría padecido Fabiola dentro de Olivos. Incluso llegan a plantear dudas sobre la autenticidad de las fotos donde aparece la ex primera dama con hematomas en su rostro.

pepe albistur 2.jpeg "Pepe" Albistur, el último albertista, junto a su yerno Leandro Busatto, excandidato a gobernador de Santa Fe.

La "vía judicial", como la denominó Tolosa Paz será larga y tortuosa. No solo para Alberto Fernández sino para quienes fueron parte de su mesa chica, del gabinete y de todos aquellos que frecuentaban Olivos y podrían ser citados como testigos de las presuntas golpizas. Daniel Rodríguez, intendente de la quinta presidencial y amigo de Alberto, podría ser uno de los primeros. Pero también habrá tiempo para escuchar a sus ex ministros y hombres de confianza. El peronismo todavía calibra el impacto político de un escándalo que tiene todo para penetrar en la opinión pública: política, violencia, alcohol y videos.

El único consuelo del peronismo el fin de semana fue el encuentro entre Ricardo Quintela y Axel Kicillof para intentar oxigenar el ambiente contaminado que se respira en el PJ. El gobernador de La Rioja suma apoyos para convertirse en el nuevo presidente del Consejo Nacional del PJ, vacante por la licencia de Alberto Fernández. Kicillof también apuesta a una renovación del PJ bonaerense que, presidido por Máximo Kirchner, tiene previsto celebrar internas en noviembre. Ante más de 20 mil personas en el Superdomo de La Rioja, Kicillof y Quintela volvieron a mostrarse juntos en tiempos donde el peronismo intenta rearmarse como una alternativa política. Quintela juró la reformada Constitución provincial con la presencia de más de 20 diputados nacionales, 13 senadores y 6 vicegobernadores y el acompañamiento de más de 20 mil personas.

Los sótanos de Pinamar

En plena efervescencia por el empoderamiento (en estructura y en efectividades conducentes) de la nueva SIDE, un episodio cuasi policial llamó la atención de la tranquila localidad balnearia de Pinamar. Unos desconocidos intentaron, en la madrugada del viernes, ingresar a la casa en la que reside en esa ciudad el exdirector de Reunión de la Secretaría de Inteligencia, Fernando Pocino.

Disuadidos en su objetivo -indican las fuentes que existieron disparos de arma de fuego- el hecho sacudió a las fuerzas de seguridad que desplegaron un operativo para dar con quienes llevaron a cabo el hecho y levantó sospechas acerca de si se trató de un episodio de inseguridad (de hecho robaron efectos que estaban en su vehículo), o si se trató de un amedrentamiento al estilo de los servicios criollos.

La DDI fue solícita a pedir las cámaras de seguridad de la cuadra donde se ubica la casa la Pocino y la causa está en plena investigación. Sin embargo, en plena caída en desgracia de Alberto Fernández varios recordaron su frase acerca de la limpieza de "los sótanos de la democracia" que parecen seguir igual de desordenados.

Brecha cambiaria y la expansión del torrontés

Días atrás llegó a la Argentina el bodeguero francés Hervè Joyaux Fabre, que en la Argentina lidera Fabre Montmayou, afincada en Mendoza y con vinos destinados principalmente a la exportación.

El empresario reunió a amigos en un conocido restaurante de carnes de la Recova de Posadas, con quienes despuntó las ansias por degustar distintos cortes, a punto. Empanadas, provoleta y chorizo fueron de la partida, por supuesto regado con vinos de su bodega. Allí Fabre relató los dolores de cabeza que le trae la brecha cambiaria: exportaciones liquidadas al oficial, pero costos que impactan a calor blue. Sumado, además, a las cargas impostivas en el país.

"Una barrica de roble sale en Europa cerca de 1.000 euros, y en Argentina 1.300, sin contar el flete", expresó el empresario que llegó al país en 1993 y en Mendoza descubrió el malbec y su terruño ideal en Luján de Cuyo, donde construyó su “chateau” para darle forma a una bodega boutique pionera en la elaboración de vinos malbec de alta gama.

fabre.jpg Hervè Joyaux Fabre apuesta por el champagne y mira el potencial del torrontés.

Fabre comentó que a diferencia del agro y sus silobolsas, los vinos tienen que despacharse, con cinco días para liquidar las divisas. Aunque, no obstante, se muestra optimista y comentó que está a punto de lanzar el primer champagne de Fabre Montmayou, un proyecto importante para la bodega y que respetará los procedimientos franceses.

También se mostró entusiasmado en que prosperen sus intentos de convencer a otros bodegueros para elevar la vara del torrontés. Para Fabre "esa cepa blanca puede ser el próximo malbec y que nos distinga en el mundo". El desafío es mejorar la calidad, aunque para ello se necesita moderar los volúmenes. Ecuaciones que analiza el sector de forma colaborativa.

A diferencia del malbec, el torrontés es una cepa autóctona. Para su inserción en mercados internacionales se requerirá un trabajo de instalación intenso. Esa posibilidad llevó a recordar a Fabre aquellas primeras ventas de sus vinos a los Estados Unidos. El mercado era cerrado y el desembarco se dio a través de restaurantes argentinos en ese país. "Soporta la soda", le dijo el dueño de un local gastronómico, que utilzó el método del sifón criollo para aprobar la compra del vino.

Diálogos con Conan:

- Tenga cuidado, Padre

- ¿Otra vez, Conan? ¿Qué pasó ahora?

- ¿Cómo qué pasó, Padre? ¿Usted se filma en algunas situaciones?

- No, Conan. Ni yo soy Alberto, ni vos sos Dylan. Quedate tranquilo.

- Está claro, no me va a comparar con ese perro hippie. Pero haga revisar esta quinta. Debe haber cámaras por todos lados.

- Calma, Conan. Karina misma revisó rincón por rincón de esta casa. No hay nada.

- Yo desconfiaría. Imagine que ahora lo estén filmando mientras habla conmigo. Lo verían hablando solo. Y cuando se enoja porque le hago un chiste y tira algo contra la pared... ¿Se imagina que se viralice eso? Vaya a explicar que en realidad estaba hablando conmigo.

- Puede ser, Conan. Voy a taparme la boca, como hacen los jugadores para que no le lean los labios.

- ¿Y Yuyo, Padre? ¿No vendrá con cámaras? Ojo que ahora pueden estar en cualquier lado.

- Estás muy perseguido, Conan.

- Pensaba, Padre... si hubiesen existido los teléfonos con cámara en la época del Carlos... un festival.

- Un prócer, Conan. Pero peronista. Y los peronistas hacen esas cosas, ya sabés.

- Padre, ya lo dijo Tolosa Paz: “En el peronismo siempre se garchó”

- Yo prefiero el tantra, la meditación. Calidad y no cantidad, Conan.

- Hace bien, Padre. Pero recuerde que peronistas somos todos.

- Pero no lo sabemos, Conan.

- Exacto, Padre. Exacto. Ahí está el riesgo.