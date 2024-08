Charlas de quincho: imitadores de Milei en el Centro Cultural "Casa Rosada"

Una semana con clima primaveral, que no se trasladó a los días del Gobierno de Milei . El Presidente sigue batallando contra los valores del dólar, del paralelo y de los financieros, con cierto éxito aunque preocupado por la pérdida de reservas . Los dólares se van, y se seguirán yendo por los pagos de deuda.

Entre tanto, Milei , que sueña con poblar el país de imitadores como los que aparecieron por la Casa Rosada, infló el pecho ttras haberse puesto al frente entre las voces que cuestionaron el bochorno institucional de Venezuela. Cada tanto, las denuncias de fraude tienen asidero y los enemigos elegidos son de verdad los malos de la película. Otras veces, hay que pedir perdón, en esa división blanco y negro que hace Milei, como ocurrió con Brasil y China , que tendieron ayudas pese a los exabruptos cuando el país lo necesitaba. Las relaciones exteriores, no obstante, confunden: Mondino publiaca tuits que luego desmienten el mismo Gobierno. Ya suenan nombres para un eventual reemplazo y de yapa dan órdenes funcionarios que ni siquiera figuran en las nóminas de Recursos Humanos.

Conan y el tarot: guadaña, el emperador y ojos de cielo.

Los imitadores de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó semanas atrás su deseo de una sala de periodistas “de elite” en Casa Rosada, conformada por personas que “merezcan estar cerca del Presidente”. No obstante, parece que el criterio no se aplicará para la sala de conferencias, lugar en el que suele hacer su ronda de preguntas matutinas.

El jueves por la mañana, además de los acreditados y el equipo de Presidencia a cargo de la transmisión, se permitió el ingreso de dos imitadores de Javier Milei. Uno de ellos, Paulo Kogos, fue candidato a diputado y ahora concejal de la ciudad brasileña de San Pablo. No solo nadie en el Gobierno pudo explicar qué hacían allí, sino que además pidieron que no se difundieran sus imágenes en las redes sociales. Lo cierto es que el propio canal oficial de YouTube de Vocería los transmitió en vivo y en directo.

milei imitadores.jpeg Los imitadores de Milei en el ingreso a la Casa Rosada.

"Con un Milei estamos en problemas. Con tres las consecuencias pueden ser letales", decía jocoso un funcionario del Gobierno que ya pasó por otras administraciones. Milei se erige así en una personalidad como Elvis Presley o como Sandro, para llevarlo a su versión criolla, sobre quienes pululan imitadores.

"Dentro de poco, en clubes y teatros de los pueblos llegarán imitadores de Milei para hacer un show itinerante", se entusiasmaba un soldado de la tropa libertaria que se encarga de las redes sociales. Una rara forma de la trascendencia.

Confusiones en el Palacio San Martín

“Vamos a darle otra oportunidad”, fue lo que dijo un funcionario de primera línea en Casa Rosada este viernes sobre la canciller Diana Mondino, quien utilizó sus redes sociales para dar por ganador a Edmundo González Urrutia en Venezuela. La funcionaria apretó Publicar a las 10.54 sin darle tiempo al vocero Manuel Adorni de ponerse en tema, y obligándolo a improvisar una rápida respuesta cuando fue consultado en su conferencia de prensa.

Pero lo más grave es que Mondino tampoco avisó a la mesa chica del oficialismo, y el propio Javier Milei retuiteo el mensaje en redes sociales, empujando un conflicto diplomático que fue salvado por el asesor estrella Santiago Caputo. El hombre de confianza del Presidente le avisó a la canciller que intervendría en sus funciones y ordenó sacar el siguiente comunicado: “La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DianaMondino/status/1819371151279210802&partner=&hide_thread=false Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en: https://t.co/iwMz5ceihs



Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González. — Diana Mondino (@DianaMondino) August 2, 2024

Por ahora, Mondino está a salvo. Pero lo cierto es que ya hay buitres rondando su cargo. Uno de ellos es Federico Pinedo, quien fue visto días atrás en Casa Rosada, lo cual alimentó rumores. El embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, también asoma en la lista de posibles reemplazantes, ya que además es amigo personal de Milei. Otro de los nombres que sobrevuelan por Balcarce 50 es el del actual secretario de Deportes y Turismo, Daniel Scioli.

Lo cierto es que en el palacio San Martín diplomáticos de carrera también están desorientados sobre quién imparte las órdenes. Al mayor protagonismo (ya informado en otros quinchos) de María Belén Di Tullio, se suman apariciones de personalidades que también dictan letra, aunque nadie sabe desde qué lugar del organigrama. Por ejemplo, la que motivó a once parlamentarios del Mercosur a elevar un pedido de información al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se responda "qué cargo ejerce" Úrsula Basset, quien habría dado instrucciones a representaciones diplomáticas respecto a la Agenda 2030 y a la posición argentina sobre Malvinas. La respuesta del Ejecutivo llegó la semana pasada: "No obra ningún registro" en Recursos Humanos y "tampoco se halla en proceso de contratación de personal". Misterios del Palacio San Martín.

Pablo Echarri en el Centro Cultural "Casa Rosada"

La nueva directora del Museo de la Casa Rosada, Virginia González, trajo una impronta que, como mínimo, resulta llamativa. Se le ocurrió ofrecerles a los empleados de la sede presidencial, cursos de diferentes actividades artísticas como, por ejemplo, aprender a bailar tango, folclore o talleres de poesía. Con una particularidad: se llevan a cabo en horario laboral (a los asistentes se les requiere compensar el tiempo, si se superpone con sus tareas).

El cine se encuentra asimismo dentro del menú. Este fin de semana comenzó el ciclo que bautizó Domingo De Pelis con la proyección de “El encuentro de Guayaquil”, una película que retrata la histórica reunión entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, el 26 de julio de 1822, en esta ciudad de Ecuador. A algún malpensado le llamó la atención que justo eligiera para el debut a un film protagonizado por Pablo Echarri, un actor fuertemente identificado con el kirchnerismo.

Embed - Museo Casa Rosada on Instagram: " ¡Llegó el cine al Museo! El próximo domingo 4 de agosto a las 16 h comienza «Domingos de Pelis», ciclo de cine que tiene por objetivo la difusión del cine nacional de temática histórica. Durante este mes presentaremos un homenaje al Libertador José de San Martín en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento. En este primer #DomingoDePelis vamos a ver “El encuentro de Guayaquil” (2016) del director Nicolás Cabello. Protagonizada por Pablo Echarri y Anderson Ballesteros la película retrata el histórico encuentro entre Jose de San Martín y Simón Bolívar el 26 de julio de 1822 en la ciudad de Guayaquil. Domingo 4 de agosto | 16 h Av. Paseo Colón 100, CABA Entrada gratuita ¡Te esperamos! #MuseoCasaRosada #CineArgentino #ProgramasPúblicosMCR #JoséDeSanMartín #SimónBolívar #NicolásCapelli" View this post on Instagram A post shared by Museo Casa Rosada (@museocasarosada)

En los pasillos se sostiene que González simpatiza con los K y esto explicaría “que esté convirtiendo la Casa Rosada en un centro cultural de barrio”. Dado que los sueldos no son altos y en muchas áreas se cortaron las horas extras, entre los empleados se comenta que “en vez de bailar sería mejor que nos enseñen a correr la coneja”.

Siguiendo con el tono irónico, también dicen que debería poner talleres de apoyo psicológico porque la acusan de “maltratar al personal”. Dicen que, sin ninguna razón, descalifica a agentes que hace décadas ejercen un trabajo técnico (más allá de ser la memoria de lo que no queda registrado). Su estilo de conducción llevó, señalan, a que ya cuatro personas estén con licencia psiquiátrica. A diferencia de otras reparticiones del Estado, el personal estable afectado al Museo de la Casa Rosada es reconocido por su experiencia y conocimiento específico.

Destruyendo patrimonio

En la Casa Rosada también se comenta el ostensible deterioro que muestra el edificio. Y, en este sentido, hay quienes se sorprenden por la continuidad de la arquitecta Marite Verasco pese a haber sido la responsable, durante su anterior gestión en el gobierno de Mauricio Macri, de la destrucción de uno de los espacios emblemáticos del edificio gubernamental, la escalera de Tambourini.

casa rosada 1.jpeg El deplorable estado de mantenimiento de la Casa Rosada.

Verasco dispuso la demolición de esta escalera -realizada con valiosos mármoles de Carrara- para instalar un ascensor, obra que nunca se concretó. La decisión motivó una causa penal por daño patrimonial en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 9 Secretaría 7. Sin embargo, esta causa no avanza porque para comprobar la denuncia (la destrucción de la escalera histórica) debe apersonarse el Juez, es decir “allanar lo que lamentablemente ya no está”, afirman fuentes que entienden del tema.

casa rosada 2.jpeg Aunque parece un edificio en ruinos, es la mismísima Casa Rosada.

La arquitecta también es recordada por haber anulado el ascensor más antiguo de la Casa Rosada y el único que llegaba al tercer piso del edificio. Se trata del que fue donado a comienzos del siglo XX por el gobierno de Francia y que fuera utilizado particularmente por Roque Sáenz Peña (el único presidente que vivió en esta casa), dados sus problemas de movilidad.

Entre los empleados del gobierno se comenta que Verasco lo único que cambió de su paso anterior durante la gestión macrista, es que ahora “modero su mal trato, aunque no mucho”. Los que no la quieren se preguntan “qué otra cosa destruirá, porque arreglar todo lo que se está cayendo a pedazos (parte de la obra encarada en su gestión) no lo estaría haciendo”.

Quintela sondea al PJ

La semana que pasó, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela comenzó a desplegar la ronda de consultas que tienen por objetivo candidatearse para la conducción del PJ Nacional, en busca de un rumbo. Para eso extendió una invitación para tantear apoyos en las 62 Organizaciones Peronistas –como brazo sindical-, a sabiendas de que la CGT está ensimismada en definir su propia elección este año, y sin margen para distraerse. Julio Estévez, secretario general de la Unión de Personal Superior de AFIP fue el encargado de representar a la central, junto con otros dirigentes de su espacio, en un armado del que se está encargando el senador Fernando Rejal quien, con el predecesor de Quintela, el ahora diputado Sergio Casas, son los armadores del riojano en la búsqueda de presidir el partido, hoy con la intervención a cargo de Gildo Insfrán.

De la tarea de sondeo fue anfitriona la vicegobernadora Tesresita Madera con parte del gabinete que agasajó a los invitados en una cena privada con mollejas de entrada y lomo con verduras grilladas de principal, para culminar con dulce de cayote y queso, un clásico regional.

quintela.jpeg Ricardo Quintela se candidatea para presidir el PJ nacional.

La noche cerró temprano porque al día siguiente Quintela recibió a la comitiva y blanqueó parte de lo que ya manifestó públicamente acerca de la necesidad de unificar la expresión opositora peronista. Pero el diagnóstico se torna más dramático cuando se menciona la situación institucional en la que está el PJ como partido, viendo cómo el PRO apuró esta semana su relanzamiento. Ineludiblemente, el razonamiento acerca de cómo levantar el sello de su letargo lleva a una negociación con la propia Cristina Kirchner, a quien le responden los cuatro apoderados que hoy tiene el partido intervenido, y con Alberto Fernández “licenciado”.

Movimientos similares van a replicarse esta misma semana cuando sobre el final asista a La Rioja el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof al acto de jura de la constitución riojana reformada, un evento casi de diseño para coincidir con la gira que el mandatario bonaerense está haciendo en el NOA.

Hamburguesas para los gobernadores

La embajada de los Estados Unidos se convirtió en un quincho concurrido, en especial porque, como se sabe, lugares que quedan vacantes son rápidamente ocupados. Es que el embajador Marc Stanley aprovecha cierto limbo en el que quedaron las relaciones con las provincias y no solo es anfitrión de almuerzos con gobernadores, sino que sale a recorrer provincias.

En rigor, en el último mes tuvo más encuentros con jefes provinciales que el propio Javier Milei desde que es Presidente (descontando, claro, la foto de la refundación de la patria en Tucumán, en el frío de la Casa Histórica con mandatarios que ocutaban con sonrisas una sensación cercana a la vergüenza).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/USAmbassadorARG/status/1816199077375131706&partner=&hide_thread=false Mi primera parada en Tucumán fue la planta de empaque y procesamiento de Citromax en Tucumán, uno de los mayores productores de limones frescos y procesados de Argentina. Con 60 años de historia aquí, Citromax es clave en la producción de jugo y aceite de limón orgánico, y posee… pic.twitter.com/7iEU6oMTyf — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) July 24, 2024

Esta semana, recibió en el Palacio Bosch a gobernadores como Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y a la vice de Córdoba, Myrian Prunotto. Un almuerzo con un menú que no conformó a los comensales: hamburguesas. Sobre todo para quienes cultivan una alimientación saludable, hábito que cultiban quienes mantienen un entrenamiento deportivo en los márgenes temporales que les deja la gestión. Pero, acaso por la motosierra internacional o por respetar un símbolo de la gastronomía estadounidense, no hubo manjares más elaborados.

Como fuera, Stanley aprovecha el espacio que deja la administración libertaria y negocia mano a mano con los gobernadores la integración de su país de origen con la economía estadounidense. Con Pullaro, además, dialogó sobre seguridad y en cómo sigue la violencia narco en Santa Fe. Si bien hay indicios de mejoras, nadie da la batalla por ganada. Pero, en especial, el embajador apunta a enlazar al agro de la región centro, a la vitivinicultura cuyana directamente con Norteamérica. También, Stanley promete traccionar inversiones. Tras el RIGI, hay interés de empresas estadounidenses por desembarcar en la minería.

Antes, el diplomático había estado con Gerardo Zamora en Santiago del Estero y con autoridades locales en Tucumán con una extensa agenda, que incluyó un paso por la sede de uno de los mayores productores de limones, que volvieron a llegar a los Estados Unidos después de un tiempo de mantener cerrado ese mercado.

¿Seguirá la gira de Stanley por distintas provincias?

Cavallo, entre Bolsas

Economistas de las Bolsas de Santa Fe y de Rosario se dieron cita el miércoles en la Casa de Santa Fe para presentar el Índice Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICAE). El anfitrión fue el gobernador Maximiliano Pullaro, y entre el público se confundieron economistas de renombre, entre ellos Domingo Cavallo.

El ICAE se compone de dos subíndices principales: el Índice Coincidente de Actividad Económica (ICAE), que mide el estado actual de la economía mediante datos como producción industrial, ventas minoristas, empleo y consumo de energía, y el Índice Líder de Actividad Económica (ICLE), que anticipa cambios futuros en la actividad económica utilizando indicadores como pedidos de manufactura, índices de confianza y variables financieras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1818659836680183913&partner=&hide_thread=false Aquí, Casa de la Provincia de Santa Fé, el Gobernador Pullaro presenta un informe junto a economistas de las Bolsas de Rosario y Santa Fe sobre el ciclo económico argentino. Además, de un gobierno que profesa excelente ideología productiva y general. pic.twitter.com/nKBhTIzZ5R — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 31, 2024

Además del índice que servirá para la toma de decisiones y para asesorar a empresas privadas, Pullaro cuestionó que sigan sin eliminarse las retenciones al agro, sector clave de la economía provincial. Además de Cavallo, también estuvieron el liberal Carlos Maslatón, Alfonso Prat Gay, Salvador Di Stefano, Luciano Laspina y Fausto Spotorno, este último alejado del consejo de asesores del Presidente. Una tribuna de la que aborrece Milei: economistas que fueron cercanos, que piensan parecido a él, pero que cuestionan sus decisiones en materia económica. Por supuesto, tambiés estuvieron los presidentes de ambas bolsas, Miguel Simioni (Rosario) y Martín Vigo Lamas (Santa Fe).

El clima de esa mañana rondó entre las dificultades que tendrá Milei para avanzar en sus reformas más ambiciosas, como la dolarización o el cierre del Banco Central y, en el plano positivo, algunos atisbos de recuperación económica que ya asoman en el segundo semestre.

Diálogos con Conan: la guadaña al acecho

- Ojos de cielo, ojos de cielo...

- Conan, ¿qué te pasa? ¿ahora escuchás al zurdo de Víctor Heredia? Lo que te faltaba...

- Se me pegó, Padre. Entre que ahora pasan películas de Echarri en la Rosada y la vuelta de Macri... vio lo que es la cabeza, se asocia todo y de golpe uno está tarareando.

- Conan, dejá las chicanas para otro momento. Estamos refundando la Patria y vos con chiquitajes. A los zurdos esos no los contratamos más para cantar en la Plaza de Mayo, y a Macri lo conformamos con algún director en alguna secretaría medio perdida.

- Padre: si le da un director de tránsito le come el Gobierno. Yo sé lo que le digo. No es de fiar Ojos de cielo.

- Es lo que salió en las cartas, Conan. Y en la borra del café, pero a lo del café no le creo, porque un asesor revolvió el fondo de la taza con una cuchara cuando me di vuelta.

- Son bravos sus asesores, Padre. Me tendría que nombrar a mí. Le ordeno todo en dos minutos.

- Pero las cartas... las cartas son otra cosa, Conan. La guadaña. Tres veces repetí y en las tres me apareció la guadaña.

- Terror, Padre. No me quiero imaginar el susto.

- Y después me apareció el Emperador...

- Chau, Padre. El Emperador debe ser usted. ¿O dice que es Ojos de cielo?

- Conan, yo. El Emperador es papá, qué otro podría ser.

- Yo interpretaría que es usted con una motosierra. No se preocupe tanto. Porque en el tarot no hay motosierra, Padre. La guadaña sirve para cortar cabezas pero también para cortar subsidios.

- ¿Será eso, Conan? Si es así me quedo más tranquilo.

- Relájese, Padre. Vaya a escuchar ópera, invitela a Yuyo, tómese un Monster.

- Y que sea lo que quieran las Fuerzas del Cielo, Conan.