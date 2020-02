Cumbre del albertismo más cerrado en Olivos

En esas reuniones, todos coinciden, los temas de discusión cada vez se centran más en cuestiones diplomáticas. No es para menos: los dos embajadores están en funciones y Valdés funge como si lo fuera en relación a temas sacros. Hubo asado y vino salvo para el Presidente que está tomando casi como una obsesión el gusto por una gaseosa light con gusto a limón. Como le cuidan la dieta todos le respetan la elección, pero el resto no se priva del alcohol. Allí se habló de la oferta de Jair Bolsonaro a un encuentro en Montevideo durante la asunción de Luis Lacalle Pou. Alberto F. tuvo la excusa perfecta para mantenerse lejos de ambos eventos que al argentino no lo subyugaban: el mensaje ante la Asamblea Legislativa en su primer apertura de sesiones ordinarias. Podría haber cruzado el río a la tarde, pero la excusa está. Se afirmó también allí que eso no implica que más adelante vaya a haber seguramente una cumbre (tanto con Bolsonaro como con Lacalle Pou) pero no tan rápido como se habló cuando Felipe Solá visitó Brasilia.