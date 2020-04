Llueven las quejas para salir de la crisis

“La Argentina se construyeron trabajo, no con planes sociales”, afirmó a su turno Roberto Cachanosky. “Antes, algo más de 9 millones aportábamos para sostener a 19 millones, ahora no hay ni 7 millones”, comentó el economista que destacó, además, que “Argentina llegó a exportar el 3% del total del comercio mundial, mientras que ahora solo participa con el 0,3%”. “Si mantuviéramos aquellas exportaciones, estaríamos exportando u$s570.000 millones, en lugar de los u$s70.000 millones actuales”, magnificó. Las consultas no se hicieron esperar y sobre los requerimientos para “salir” de la crisis que se avecina, el economista insistió sobre “las tres reformas: la laboral, la impositiva y, obviamente, la reforma del Estado”, dijo.