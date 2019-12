Mucha cautela entre los dirigentes agroindustriales que enfrentan un interior que ya encaró protestas del tipo “cese de comercialización”, y volanteadas a los costados de varias rutas (9, 14, Túnel Subfluvial, etc.). Sin que se esperen respuestas favorables de parte del Gobierno, y más malhumorado aún por las concesiones a jubilaciones de privilegio y a mineras a las que les “bajaron” las retenciones, la dirigencia nacional se encuentra en un nuevo brete, y aunque la Mesa de Enlace luce aparentemente “unida”, y así se presentará ante el presidente Alberto Fernández que los convocó para esta semana, la realidad parece bastante distinta. Es que la “voracidad” de uno de los miembros (que ya habría obtenido la promesa de un organismo descentralizado y fondos de programas internacionales), estaría poniendo en riesgo toda la relación del campo que intenta ser dialoguista con el Gobierno, pero que ya está siendo desafiada por los productores. Vale decir, sin embargo, que con independencia de la postura nacional de los dirigentes de Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural, fuera de los alrededores de la Casa de Gobierno, todos se unifican bajo el paraguas de los reclamos que pueden ser crecientes a medida que se conozcan más detalles de la ley y, además, porque la propuesta del Ejecutivo de “segmentar” a favor de los pequeños y medianos, no solo sería discriminatoria, sino, especialmente inaplicable, como ya ocurrió en otro momento con la promesa de compensación a los fletes más alejados, que solo se cobró en muy bajo porcentaje. De ahí que algunos sostengan que “la estrategia de Alberto de dividir a la Mesa de Enlace (con una propuesta en favor de unos en detrimento de otros) no va a resultar. Los productores acosados por la caída de la rentabilidad y el mal clima, van a marchar juntos, no importa de que entidad sean, y también con los autoconvocados, como en 2008”, señalaba un productor de la Pampa Húmeda, en el asado de fin de año de Aberdeen Angus, mientras otro comentaba sobre los u$s100.000 millones anuales que exportan los Países Bajos en alimentos (solo superados por EE.UU.), y con subsidios en lugar de retenciones. “Y no están, justamente, entre los primarios”, ironizaba otro, por la primarización de la producción que le endilgan al sector agroindustrial argentino. Mucho más divertido, el comentario de otro de los presentes sobre las “selfies” con Moria Casán que habría logrado el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, en un canal de televisión de Palermo Hollywood.