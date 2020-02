Norteños ansiosos por reflotar proyectos estratégicos

“Las 3 B: Belgrano Cargas; Biocombustibles y Bioceánico”, señalaban en un corrillo funcionarios norteños presentes en el CCK (ahora con espectacular vista de la renovada área cívica) donde el gobernador riojano, Ricardo Quintela, hizo la presentación de la famosa fiesta de La Chaya que se llevará a cabo en su provincia entre el 13 y el 17 de febrero próximos. El comentario no era casual ya que, especialmente en el NOA, se produjo una gran expectativa con el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández que encumbró a la Liga de Gobernadores (peronistas), quienes hora esperan reflotar muchos de sus proyectos estratégicos más postergados. “Si ahora no sale el Bioceánico, no sale más”, reconocía un secretario provincial, en alusión a la histórica salida al Pacífico que permitiría acceder a los puertos chilenos de aguas profundas, en Calderas, con un flete muchísimo menor (dentro y fuera del país) que el actual. El plan, postergado durante todos estos años, se une al también atrasado Belgrano Cargas, el ferrocarril que recupera este medio de cargas mucho más barato que el camionero. Y tanto es así que el gobernador tucumano Juan Manzur, sindicado como el “armador político” de Alberto Fernández, además de ocupar la estratégica secretaria de Relaciones Económicas Internacionales con gente de su equipo como Jorge Neme, también colocó a la cabeza del Plan Belgrano a dos de los suyos, como para asegurar que no hay nuevas demoras. La tercera pata son los biocombustibles, de particular importancia en el norte del país por el maíz y la caña de azúcar, recalentados últimamente por las fórmula que fija artificialmente los precios del producto, y que muchos de ellos consideran que en los últimos años fue manejado directamente por el lobby petrolero. Usualmente allí parece que hay nerviosismo creciente ya que el nuevo titular de YPF, Guillermo Nielsen, tendría guardado bajo 7 llaves el nuevo proyecto de Hidrocarburos, que nadie pudo ver. Dicen que hasta el propio multifacético Nielsen está nervioso, pues el titular de Producción, Matías Kulfas, puso como fecha límite “un año” para comenzar a ver resultados positivos.