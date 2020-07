Un encuentro agroindustrial muy comentado

En los corrillos virtuales, lo más comentado en este sentido, tanto por la prensa que tuvo, como por los participantes, fue el encuentro del Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por medio centenar de entidades de la producción y el comercio, con la UIA de Miguel Acevedo, y sobre el que Ámbito informó el viernes pasado. La trascendencia radicaría en que, si bien no es el único grupo que ya está moviéndose, habría logrado algunos “guiños” interesantes a la propuesta a 10 años (2030) y que, si bien no contempla un fuerte crecimiento de la producción (en el caso de la agrícola el objetivo es de 150 millones de toneladas (en la actualidad se superan los 140 millones), si es mucho más ambiciosa en materia de exportaciones que las eleva a unos U$S 100.000 millones lo que, naturalmente, es “música para los oídos”, tanto de las autoridades nacionales, como de los gobernadores que ya no saben como mantener el movimiento económico y, lógicamente, la recaudación. “Claro que lo vamos a respaldar”, dicen que aseguró también el ahora senador Adolfo Rodríguez Saá, en tanto que el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, habría sido el primero en gritar el”quiero”. “Este proyecto es mío”, dicen que aseguró cuando se lo llevaron, aunque deberá correr mucha agua bajo el puente aún, si bien aseguran que al menos un par de proyectos de ley, como el de nuevas inversiones, estabilidad fiscal, etc., ya se presentarán en pocas semanas, a mediados de agosto