Charlas de quinchos

Equilibrios

El ahora devaluado presidente Alberto Fernández, mientras tanto, no termina de equilibrarse después de haberse bajado de la posibilidad de un nuevo mandato (que pocos creían que hubiera pudiera conseguir) pero que, al menos, le permitía mantener cierto poder. En esas condiciones, viajó a Brasilia a encontrarse con su par, Inacio Lula da Silva, lo cual empeoró el balance, ya que no logró ningún acuerdo comercial (como era su intención).Para colmo, en el viaje, se le insurreccionó parte de la comitiva, dejando claro la merma de autoridad, y hasta el “saliente” controvertido exjefe de asesores, Antonio Aracre, sumó declaraciones más que conflictivas, fruto de su inexperiencia política. “Los muchachos son malos. El creyó que podía jugar en Primera y, sin que se diera cuenta, terminó de espaldas y le contaron 3”, reconoció alguien en los pasillos de Economía, lugar en el que algunos creen que “el castigo fue demasiado fuerte”, al incluir hasta a la empresa multinacional en la que se desempeñaba. “¿No será mucho?... Va a parecer una venganza”, parece que alcanzó a balbucear un asesor. “¡Lo es!”, Habría sido la respuesta tajante. Con tanta agenda en contra parece que el Presidente tomó la decisión de viajar anoche a La Rioja si, como se esperaba, ganaba “su amigo”, el gobernador, Ricardo Quintela. “En esa región Alberto juega casi como local. No hay que olvidar que allí fue en 2018 cuando Cristina le encomendó pulsar la Liga del Norte, para saber si iba a jugar a Presidente o no. Se trata de un conjunto de provincias de economía relativamente chica pero que suman muchos escaños”, reconoció un operador memorioso, al referirse a Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, San Juan, y hasta a veces, San Luis. En aquel momento, el operador local (la contraparte de Alberto) había sido Juan Manzur, lo que después le valió la jefatura de Gabinete nacional, y algunos cargos claves, como un par de secretarías en la Cancillería.