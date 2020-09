Alberto y Xi Jinping acordaron viaje a China

Ese tema estuvo ayer el centro de la conversación que por 40 minutos mantuvieron Alberto Fernández y Xi Jinping donde el presidente chino volvió a invitar al argentino a una visita de Estado que, por ahora, deberá esperar a que calmen las restricciones de traslados que impuso la cuartentena internacional por el covid 19. Esa invitación esta pendiente desde el 9 de diciembre pasado cuando una delegación de China ingresó las oficinas del aún no asumido Presidente argentino con una carta de Xi Jinping avisandole que desde ese momento lo esperaba en Beijing. Fue la única comitiva que Alberto recibió personalmente ese día.

La fecha probable de ese viaje que la Casa Rosada considera esencial podría estar en marzo de 2021, por lo que se dejó de lado la intención de efectivizar un viaje presidencial en noviembre de este año cuando se reúna a principios de noviembre la CIIE, la megaferia internacional en Shanghai. La idea original, que el virus arruinó, era que Alberto F. realizara una visita de Estado primero en Beijing y luego formará parte de las rondas en Shanghai. Alberto F. no estará allí pero esta casi confirmado que si lo hará Felipe Solá, acompañado de Jorge Neme.

También se complica la participación de empresarios argentinos por la dificultad de la logística, al punto que se han reducido los alquileres empresas argentinas para stands en Shanghai especificamente por las complicaciones de movimientos en medio de la pandemia. Hasta el enorme puesto de carnes, central en la feria del año pasado con el ojo de bife argentino como estrella tendrá esta vez una versión reducida. De todas formas al menos tres frigoríficos confirmaron presencia. “He dado instrucciones para tener una participación más activa dentro de la Celac para que la relación con China se profundice”, dijo ayer Alberto Fernández después de la comunicación con Xi Jinping. De esa afirmación hace rato que no hay dudas: el Gobierno está alejado del dialogo de Washington, aunque sea en lo formal, y siempre proclive a presentarse con animo pro-chino. Las negociaciones con el FMI que arrancan oficialmente el próximo martes quizás le den algún otro color a esa lejanía, pero nada acerca hoy a Trump (en el tramo final de la campaña) con el Presidente argentino.

En la charla de ayer Xi Jinping le garantizó a Alberto Fernández que los países en desarrollo tendrán acceso a la vacuna que China tiene en preparación; también analizaron la potencialidad del proyecto del ruta de la seda, aunque en este momento Argentina no tenga ese punto como cuestión excluyente dentro de su agenda internacional. Hubo un repaso y agradecimiento por el swap para reforzar las arcas del Banco Central, tema que esta cerrado con Beijing y no requería retoque presidencial alguno, pero en el Gobierno se cuidaron de recordar que la inversión para la producción y exportación de cerdos en el país no formó parte de la cumbre telefónica.