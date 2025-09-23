Robo en la casa de Pampita: la Policía de la Ciudad detuvo a ocho delincuentes

Personal de la fuerza porteña dio con el paradero de los asaltantes que ingresaron a la propiedad de la modelo. Siete de los involucrados fueron detenidos en un hotel de Once. El octavo, en La Boca.

En uno de los procedimientos detuvieron a siete de los acusados en un hotel de Once.

La Policía de la Ciudad detuvo este martes a ocho delincuentes vinculados al robo en la casa de Barrio Parque de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain . Los arrestos se produjeron en los barrios de Once y La Boca. En el asalto habían sustraído joyas, dinero y hasta dos celulares que contenían imágenes su hija Blanca , fallecida en 2012. Los teléfonos aparecieron horas después en Avellaneda.

En los procedimientos que se llevaron a cabo esta jornada, realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3 , se logró dar con el paradero y posterior detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

En lo que respecta al hotel de Callao al 40, los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo.

El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados. Esa información fue acercada a la fiscalía quien autorizó esta tarde a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes. En el momento, en el que el personal policial ingresó, los sospechosos quisieron escapar y allí fueron detenidos.

En una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

Además, de manera simultánea, se detuvo en La Boca a otro de los autos investigados, un Cronos negro, que servía de apoyo a la banda y se detuvo a un venezolano que también está vinculado al hecho. Como parte de la investigación ya se había secuestrado ayer un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída.

Los ocho delincuentes, seis chilenos, un colombiano y un venezolano, habrían entrado el viernes por la noche a la casa de la modelo violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril. En la causa interviene la Fiscalía Nº48, a cargo de Eduardo Rosende, Secretaría Única del Dr. Guillermo Rosasco.

El robo a la casa de Pampita se produjo mientras ella estaba trabajando en España de modo que los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar a la casa sin problemas. Las fuentes policiales aseguran que los delincuentes ingresaron a la casa cuando la familia estaba ausente. Lograron abrir una caja fuerte en la que encontraron dinero en efectivo y joyas de gran valor.

En el asalto también habían sustraído los viejos celulares que contenían fotos y videos inéditos de su hija Blanca, fallecida en 2012. Para Pampita, esos teléfonos eran un tesoro irrepetible. No se trataba de aparatos de última generación, sino de dispositivos viejos, con tecnología obsoleta, lo que hacía casi imposible bajar o transferir el contenido.

La sorpresa llegó cuando dos hombres de Avellaneda se comunicaron con su familia. Habían visto la noticia en los medios y aseguraron haber encontrado los teléfonos tirados en la calle. Pocas horas después, los entregaron a Pampita en presencia de su abogado, Fernando Burlando. Lo más llamativo fue que rechazaron cualquier tipo de recompensa.

El reencuentro con esos celulares fue rápido pero cargado de tensión. Los dos hombres, identificados como Gastón y su cuñado, tomaron contacto tras reconocer los equipos por las fotos difundidas en televisión. Pampita había pedido públicamente ayuda y hasta su hermano Guillermo había ofrecido una suma de dinero a quien pudiera colaborar.