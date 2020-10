Fondo verde: proponen triplicar los espacios verdes de la Ciudad

La iniciativa contempla, además, la creación del “Programa de Puesta en Valor de Terrenos Baldíos” destinado a la generación de espacios verdes allí e incentivar a los propietarios a la explotación, puesta en valor y utilización de dichos inmuebles. También propone el “Programa de Incentivo al Sector Privado para el Desarrollo del Espacio Verde”.

Sobre el proyecto, Valdés expresó: “Con el objetivo de establecer una política de Estado en cuanto a la construcción de una Ciudad sustentable y con espacios verdes creamos el Fondo Verde. Un fondo de ejecución automática que todos los años la Ciudad deberá cumplimentar para la ampliación de los espacios públicos verdes. Para la Organización Mundial de la Salud cualquier ciudad tiene que tener entre quince y veinte metros cuadrados de espacio verde por habitante, la suma que tiene la Ciudad de Buenos Aires no llega a los tres metros cuadrados”.

“Nuestro distrito está muy atrasado en cuanto a las metas internacionales de lo que se considera una ciudad verde y las metas de desarrollo sustentable. Un espacio verde es importante no solo porque es lindo, sino porque previene inundaciones absorbiendo agua, reduce ruidos, produce oxígeno, es un espacio de paseo. No estamos pidiendo importar políticas de ciudades cuya riqueza dista de la nuestra, al contrario, ciudades como Rosario, Bogotá cuentan con mayor cantidad de espacios verdes que la Ciudad de Buenos Aires”, agregó el legislador del Frente de Todos.

Para finalizar, Valdés sostuvo: “Es muy importante tomar en cuenta estas políticas, no puede ser que la ciudad deseada sea la del cemento y la densificación que propone el macrismo hace dieciséis años. Creemos que la ciudad tiene que ser sustentable y ecológica. La pandemia nos demostró que los lugares de esparcimiento tienen que estar al aire libre. Los runners no tienen la culpa, el problema es que en los últimos años se prioriza la construcción de torres en lugar de garantizar una vida saludable. Por todo esto queremos que se sancione la Ley del Fondo Verde que venimos trabajando junto a distintas organizaciones ambientales y activistas jóvenes que no hacen otra cosa que nos recuerdan la importancia de pensar en nuestro futuro”. El proyecto fue acompañado por Lucía Cámpora y Santiago Roberto.