Clásico electoral: todos los partidos denuncian irregularidades con las boletas y fiscales

En Morón UP denunció que Juntos por el Cambio reemplazó boletas oficiales de UP sin el cuerpo local que corresponde a la categoría de intendente, o por boletas de otros distritos.

Otro fue el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, quien aseguró en la red social X (ex Twitter): "No van 4 horas de votación y ya nos llenan mensajes denunciando irregularidades".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRAMIROMARRA%2Fstatus%2F1716106530339066332%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Si viste alguna irregularidad o daño realizado a las boletas de @LLibertadAvanza, comenta acá con tu lugar de votación por favor.



No van ni 4hs de votación y ya nos llenan a mensaje denunciando irregularidades. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 22, 2023

En LLA también denunciaron la presencia de "fiscales trucho" en algunos establecimientos de votación, que se hacen pasar por otras personas para ingresar al cuarto oscuro y modificar boletas.

En Morón, Unión por la Patria anunció denunciará penalmente y en la Justicia Electoral a Juntos por el Cambio por el reemplazo de boletas oficiales de UP sin el cuerpo local que corresponde a la categoría de intendente, o por boletas de otros distritos.

“Según lo que pudimos relevar, no se trata de casos aislados sino de una sistematización delictiva. Por ese motivo les solicitamos a nuestros votantes que verifiquen que en el cuarto oscuro se encuentren las boletas oficiales completas, y en caso de detectar anomalías se lo comuniquen inmediatamente a las autoridades de mesa”, sostuvieron.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUPatriamoron%2Fstatus%2F1716117888212312389%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Unión por la Patria Morón denunciará penalmente y en la Justicia Electoral a Juntos por el Cambio por el reemplazo de boletas oficiales de Unión por la Patria sin el cuerpo local que corresponde a la categoría de intendente, o por boletas de otros distritos. pic.twitter.com/Rsj1VuTohw — Unión por la Patria Morón (@UPatriamoron) October 22, 2023

Algunas de las maniobras detectadas fueron que opositores de JxC repartieron boletas solo del candidato local; mandaron a las casas de los vecinos de Morón boletas del candidato a intendente de JxC con Patricia Bullrrich, Javier Milei y Sergio Massa en la tira presidente; repartieron boletas de UP de las PASO 2023; intercalan boletas de UP sin el tramo local de Morón; rompen el número de lista de la boleta de UP para que no valgan; y se roban boletas de UP del cuarto oscuro. “Están haciendo todas las trampas posibles”, alertaron.

En La Plata desde UP también advirtieron por irregularidades. “Las boletas de UP disponibles en los cuartos oscuros tienen siete cuerpos; falta el último de la derecha, el de la categoría intendente”, sostuvieron. Desde el equipo del candidato platense de UP Julo Alak afirmaron que se comprobó que la misma metodología se aplicaba también a las boletas de LLA y del Frente de Izquierda. Por ese motivo, Alak envió un mensaje a sus militantes: “Por favor, entren al cuarto oscuro cada tres o cuatro electores. Hemos detectado boletas sin el cuerpo local de todas las fuerzas salvo de JxC. Esta metodología es ilegal y antidemocrática”.