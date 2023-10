La advertencia de la Cámara Nacional Electoral por las denuncias de fraude

La Cámara Nacional Electoral advirtió que las denuncias por "irregularidades, faltas o delitos" en las elecciones de hoy deben realizarse de forma presencial o virtual y que las presentaciones "anónimas" no tienen validez legal.

El máximo tribunal electoral del país advirtió que no son válidas las denuncias "anónimas", en un comunicado emitido por la mañana. "Todas las denuncias requieren -con carácter imprescindible- la identificación de la persona que la presenta (no siendo válida la que fuese anónima), por lo que las vías alternativas dispuestas por agrupaciones políticas, candidatos o particulares, que no validan la identidad de quien formula la denuncia carecen de validez legal", se explicó.