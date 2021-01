Hacia un nuevo horizonte climático

Desde la Segunda Guerra Mundial no se había registrado una caída tan significativa del PBI global como la del año pasado, cuando la reducción en la producción mundial superó el 5 por ciento en las naciones avanzadas y el 10 por ciento en nuestro país. Por esta razón no debe sorprender que se estima una caída superior al 4 por ciento en las emisiones globales de CO2 en 2020. Esta reducción en las emisiones debida a las medidas de confinamiento de la población no es más que una alteración transitoria en la tendencia alcista de largo plazo. Hay que distinguir el flujo anual de emisiones contaminantes con el stock acumulado en la atmósfera rodeando a la Tierra. Después de más de un siglo de industrialización y deforestación a gran escala, los gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado y acumulado como nunca antes en millones de años. A menos que se actúe con decisión para frenar las emisiones de estos gases, la temperatura mundial podría aumentar entre 2°C y 5°C de aquí a final de este siglo, como informo el FMI en la reunión anual de octubre 2020.