Aníbal Fernández explicó su tuit y negó conflicto con Berni: "Es mi amigo desde hace 30 años".

"No tengo diferencias con Berni, es mi amigo desde hace 30 años y apoyo la predisposición que tuvo para advertir acerca del consumo de la droga", expresó, a la vez que añadió: "Él me pidió que le diera una mano con el tema de advertir que no se consuma y esa es una responsabilidad de los que combatimos el narcotráfico".

Asimismo, manifestó: "Estamos buscando poder advertir que puede haber más de esta sustancia adulterada que genera muertes. La lucha es contra la droga pero en este caso había que insistir con que no se consuma este veneno".

"La realidad es que las fuerzas federales y las de provincia están en contacto permanente. Hay que dejar que se hable entre los profesionales que saben", dijo el funcionario, tras lo cual señaló: "La investigación la sigue la provincia y nosotros estamos colaborando con todo lo que se está haciendo el provincia".

"El problema del narcotráfico tiene la gravedad que tuvo siempre", aseveró Fernández, mientras que luego indicó: "Estoy esperando que me den la data de la primera hora. Drogas peligrosos trabajo con todo lo que teníamos nosotros y con lo que podía tener algo colateral con esta situación".

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tuvo que salir a pedir disculpas por un polémico tuit que publicó, donde se burlaba de su par bonaerense Sergio Berni. La “broma” se dio en el marco de la grave situación que se vive en la provincia de Buenos Airespor los muertos e internados como consecuencia del consumo de cocaína adulterada.

tuit anibal contra berni.webp

Aníbal publicó desde su cuenta de Twitter un meme que se hizo viral en las redes sociales en el día de ayer, en el que resaltaba que en distintos países suele repetirse la frase “el consumo de drogas, mata”.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1489066927376855045 Dejemos las cosas en claro. Acordé con Sergio Berni ayudarlo a tratar de advertir respecto del consumo de droga, atento a lo que estamos viendo. Mis compañeros subieron esa imagen suponiendo que ayudaría. Me pareció un horror y lo borré.

Si alguien sé sintió mal, pido disculpas — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 3, 2022

Al darse cuenta del error, el ministro de Seguridad de la Nación borró su publicación, aunque ya se había hecho viral.

Obviamente Sergio Berni vio la publicación de Aníbal Fernández y no se quedó callado: “No me causa nada de gracia, estamos ante un grave problema donde están muriendo bonaerenses. Si el ministro tiene una frase mejor y que concientice a aquellos que pueden evitar la muerte consumiendo esta droga que está envenenada, que lo haga”, consideró.

Finalmente ayer, cerca de las 23:45, Aníbal tuvo que salir a dar sus explicaciones respecto al polémico tuit y lo hizo justamente desde las redes sociales.

“Dejemos las cosas en claro. Acordé con Sergio Berni ayudarlo a tratar de advertir respecto del consumo de droga, atento a lo que estamos viendo. Mis compañeros subieron esa imagen suponiendo que ayudaría. Me pareció un horror y lo borré. Si alguien se sintió mal, pido disculpas”, sostuvo el ministro de Seguridad de la Nación desde su cuenta de Twitter.