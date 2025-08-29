Coimas en ANDIS: Marcela Pagano apuntó contra Guillermo Francos por la difusión de los audios

La diputada, quién mantuvo un tenso cruce con Lilia Lemoine en el Congreso, acusó al jefe de Gabinete de ser el responsable del escándalo que golpea al Gobierno.

La diputada del bloque Coherencia (escinsión de La Libertad Avanza), Marcela Pagano , apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de estar vinculado con la difusión de los audios que destapan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad . “Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE... recuerden el nombre de José Luis Vila”.

En este contexto, la Justicia investiga una presunta red de corrupción que pone en primera plana de la administración libertaria , con presuntos nexos entre la droguería Suizo Argentino y Karina Milei , hermana del Presidente, y su asesor, Eduardo "Lule" Menem.

Vila se desempeña actualmente en la Secretaría de Estrategia Nacional. Pagano, apuntó contar los vínculos del jefe de Gabinete y una presunta batalla por el espionaje: “ Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila . Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”.

Pagano, quien recientemente formó parte de una fractura del bloque oficialista en Diputados, apuntó a las "internas" que hay en el Gobierno, razón por la cual habría explotado el escándalo de ANDIS: "No quieren que hablemos de esto, que llevó a dos sectores a que se filtre . Hay un tercer sector que es el Gabinete que estaban todos en duda, se vociferaba que después de las elecciones el primero que volaba era Guillermo Francos. Y menuda casualidad que de repente aparece el establishment y lo empieza a sostener ”.

En medio de las versiones cruzadas, la diputada también fue acusada de estar detrás de la divulgación de los archivos. En ese sentido, detalló: “Fue cuando Javier (Milei) tenía inconvenientes con periodistas y yo todavía tenía mi programa de radio. Me lo presentó como una persona de confianza. Él lo introdujo a La Libertad Avanza. Hemos tenido contacto porque formó parte del partido”.

Tras sus críticas, Pagano afirmó que "hay que cuidar al Presidente” y volcó la culpa en el entorno que rodea a Milei. “Siento que nadie lo está cuidando, se están matando por el poder”.

“Es importante cuidar la gobernabilidad que está en peligro. Este modelo de gobierno está agotado, en muchos sentidos y sobre todo una manera de hacer política. Hablo de una manera de gestión, se terminó la posibilidad de seguir peleándonos con todos", sentenció Pagano.

De cara al futuro, Pagano instó a LLA a dar un volantazo en su gestión política: “Tiene que haber urgentemente un cambio de gabinete. Hacer un gobierno de coalición y tener la posibilidad de reunir a todos los sectores. También distintos referentes de la política, incluso de la oposición. Vinimos a hacer las cosas distintas, hay que hacerlas distintas en todos los sentidos".

Coimas en ANDIS: Diego Spagnuolo se presentó y designó abogado defensor

El desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se puso a disposición de la justicia y designó abogado en la causa abierta tras la difusión de audios en los que el ex funcionario habla de retornos en la compra de medicamentos a una droguería.

Spagnuolo designó a Ignacio Rada Schultze para que lo represente en la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En tribunales se especuló durante toda la jornada con la posibilidad de que el exfuncionario se presentara en carácter de “arrepentido” o imputado colaborador.