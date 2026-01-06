Javier Milei proyecta una gira europea en el inicio de 2026: cómo será su agenda y qué países visitará

El Presidente visitará distintos países de Europa luego de que realice su participación en Davos. Según afirman desde Casa Rosada, el objetivo es “vender la Argentina en el mundo”.

El presidente Javier Milei planifica una gira por Europa durante el primer trimestre de 2026 , una vez finalizada su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Suiza . En la agenda preliminar figuran visitas a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido .

Desde la Casa Rosada repiten que el propósito central de estos viajes es “vender la Argentina en el mundo” . En el oficialismo sostienen que el país está mejor posicionado en materia de relaciones internacionales y buscan consolidar esa percepción ante gobiernos y empresas extranjeras.

En ese marco, La Libertad Avanza apunta a que inversores internacionales confíen en el rumbo económico argentino y evalúen desembarcar en el país.

Además, el espacio gobernante pretende que la Argentina se diferencie del resto de la región , donde según ellos predominan administraciones más cercanas a movimientos de izquierda .

“Nuestro apoyo a Estados Unidos es incondicional. Somos los únicos en la región que los apoyan de manera incondicional”, afirmó una fuente libertaria , en un intento por marcar distancia con otras naciones latinoamericanas.

Ese alineamiento explícito forma parte del mensaje que el Gobierno planea exhibir durante la gira europea y funciona como uno de los ejes de la política exterior de la administración Milei.

Reino Unido y la cuestión Malvinas

Dentro de ese esquema, el Presidente proyecta una visita al Reino Unido, luego de declarar en el medio británico The Telegraph que para su gestión la soberanía sobre las Islas Malvinas “no es negociable”. En esa entrevista, ratificó que su intención apunta a recuperar el archipiélago por la vía diplomática.

En el Gobierno confían en que la sintonía con Estados Unidos beneficie las conversaciones con Londres. Si bien Washington mantiene una postura histórica sobre el tema, en la Casa Rosada consideran que Donald Trump podría no oponerse a las gestiones argentinas, lo que representaría un avance relevante.

En paralelo, la Cancillería argentina trabaja para cerrar un acuerdo comercial con el Reino Unido, ya sea de forma bilateral o junto a los socios del Mercosur.

Un posible viaje a China y el rol de Karina Milei

Por otro lado, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, avanza en la organización de un viaje a China.

“No está definida la fecha, se está organizando a través de Cancillería. Sería un viaje bilateral, comercial”, indicaron desde Balcarce 50.

El contexto político internacional

Toda esta agenda se organiza en medio de las repercusiones internacionales que generó la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Tanto Javier Milei como su Gabinete celebraron la decisión y afirmaron que “confiarán en todo lo que disponga” el mandatario norteamericano.

De esta manera, el Presidente desembarcará en distintos países europeos mostrando sin matices su alineamiento con Estados Unidos, una señal que el Gobierno considera clave para su estrategia internacional en el comienzo de 2026.