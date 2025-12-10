Murió Robe Iniesta: quién fue el líder de la banda de rock española Extremoduro + Seguir en









El músico fue uno de los referentes de la música en España a lo largo de décadas.

Iniesta tenia 63 años.

Roberto Iniesta Ojea, más conocido como Robe, el carismático fundador y líder de la banda española Extremoduro, murió este miércoles 10 de diciembre a los 63 años. No se confirmó la causa de su muerte.

Su familia y su equipo han comunicado la "noticia más triste" de sus vidas, despidiendo a quien consideran "el último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de habla hispana".

Según han detallado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista. La ciudad de Plasencia, además, ha decretado tres días de luto oficial y mantendrá las banderas a media asta. El pasado noviembre, el consejo municipal había aprobado por unanimidad de todos lo grupos políticos el inicio del expediente para nombrar a Robe ‘hijo predilecto’ de la ciudad.

En noviembre de 2024 Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira “Ni Santos ni Inocentes”, tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Tras agradecer a los que lo habia ido a ver, Iniesta aseguró que “las ganas de volver” no se las quitaba “nadie”.

La trayectoria de Robe Iniesta Robe nació en Plasencia (Cáceres), el 16 de mayo de 1962, y desde joven mostró pasión por la música y la poesía, influencias que conformaron su estilo, caracterizado por letras intensas que combinaban rebeldía, emoción, vida cotidiana, filosofía transgresora y visceralidad.

Así, fundó en 1987 Extremoduro, con los que publicó discos sobre todo a lo largo de los 90 que fueron esenciales en su género del rock urbano como "Deltoya", "Agila", "Canciones prohibidas y Yo", "Minoría Absoluta". Su nuevo proyecto, Robe, comenzó con Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, que fue muy valorado por la crítica española, al que siguió con un álbum en vivo Bienvenidos al temporal, en 2018, y tres discos de estudio más: "Destrozares, canciones para el final de los tiempos" (2016), "Mayéutica" (2021) y "Se nos lleva el aire" (2023).

