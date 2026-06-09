Con la reforma electoral en agenda, Diego Santilli recibe a Rolando Figueroa y Raúl Jalil

El Gobierno profundiza el diálogo con las provincias mientras explora acuerdos fiscales y busca consensos para la implementación de la Boleta Única de Papel.

El ministro de Interior, Diego Santilli , recibió este martes en la Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , en una reunión centrada en la agenda de gestión de la provincia y en el proceso de reforma electoral impulsado por el Gobierno.

La reunión dio continuidad a los contactos que ambas partes mantienen desde hace semanas. De hecho, el gobernador neuquino ya había sido recibido por el funcionario nacional el pasado 15 de mayo, en el marco de las conversaciones que la Casa Rosada viene sosteniendo con distintos mandatarios provinciales.

Según pudo saber este medio, durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas a la realidad de Neuquén, con especial atención a proyectos de infraestructura y al desarrollo de la actividad energética, uno de los principales motores económicos de la provincia. Pero además, formó parte de la conversación la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo . Entre sus puntos sobresalientes, el proyecto incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO ).

La actividad de Santilli continuará durante la tarde con una reunión prevista con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , uno de los mandatarios peronistas que mantiene una relación fluida con la administración libertaria y que ha acompañado algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

La sintonía entre Jalil y Santilli no es nueva. Ambos vienen sosteniendo un vínculo político y de gestión que se profundizó durante los últimos meses. De hecho, el gobernador catamarqueño invitó recientemente al funcionario nacional a participar de una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco de los espacios de diálogo que reúnen a representantes de distintas provincias.

Los encuentros ocurren en momentos en que el Gobierno nacional busca reconstruir puentes con las provincias tras meses de tensión por los recursos coparticipables y las transferencias discrecionales. En los despachos oficiales reconocen que la relación con los gobernadores será determinante para avanzar en futuras reformas y para sostener la gobernabilidad durante la segunda mitad del año.

Jalil Raúl Jalil ingresando a Casa Rosada (imagen de archivo).

En ese esquema, la Casa Rosada también comenzó a sondear posiciones de los mandatarios respecto de un eventual nuevo pacto fiscal. Aunque no existe todavía una propuesta formal sobre la mesa, en distintos encuentros reservados funcionarios nacionales vienen explorando alternativas para rediscutir competencias, gastos y fuentes de financiamiento entre Nación y provincias.

En el Gobierno consideran que tanto Jalil como Figueroa representan interlocutores relevantes para sostener una agenda de cooperación con las provincias. El neuquino por el peso estratégico de Vaca Muerta y el catamarqueño por su capacidad de articulación con otros gobernadores peronistas de perfil dialoguista.