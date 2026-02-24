Javier Milei invitó a diputados y senadores a un asado en Olivos para "agradecer el trabajo realizado" + Seguir en









El Presidente reunirá a sus legisladores, aunque no se descarta la presencia de representantes aliados, una vez finalizado su discurso en el Congreso.

Javier Milei y un nuevo asado con legisladores. Casa Rosada

El presidente Javier Milei invitó a comer un asado el próximo domingo en la Quinta de Olivos a diputados y senadores, una vez culminado su discurso en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias. El objetivo del mandatario es realizar un agasajo por el apoyo obtenido en las sesiones extraordinarias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, el objetivo del encuentro sería "agradecer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente".

Milei Congreso Javier Milei busca agradecer el apoyo obtenido en las sesiones extraordinarias. La idea del banquete sería que cada legislador pague su cubierto, como ya ha ocurrido en ocasiones previas, y no se descarta la presencia de otros representantes parlamentarios de buen vínculo con el Gobierno.

Cabe recordar que en las sesiones extraordinarias la administración libertaria logró aprobar su tan ansiada "ley de modernización laboral", para la cual fue clave el apoyo de sectores ajenos a la bancada violeta.

Los antecedentes del asado de Javier Milei No es la primera vez que Milei utiliza la residencia presidencial para esto. El 17 de septiembre de 2024 el Presidente también invitó a legisladores a comer un asado, pero en aquella ocasión fue a los "87 héroes" que blindaron el veto de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados.

En esa oportunidad, cada uno de los invitados pagó por la cena. "El costo será de $20.000 por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito (no se aceptará pago en efectivo)", señaló el entonces vocero Manuel Adorni. Además, Milei también había utilizado la Quinta de Olivos el pasado 22 de diciembre para degustar un asado con su gabinete. En dicha velada, el jefe de Estado realizó un balance del año y detalló la agenda de reformas. En la cita estuvieron presentes, además de los ministros y secretarios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.