Consejo de la Magistratura activa "reservorio" de jueces para poder cubrir vacantes rápido

En cuanto a los concursos anticipados, hubo 17 voluntades a favor y dos abstenciones. Las del diputado del PRO Álvaro González y la de la abogada macrista Jimena de la Torre, que adujeron motivos vinculados al traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y del flamante sistema acusatorio. También hubo espacio para discutir sanciones al camarista de Casación Juan Carlos Gemignani, famoso por su destrato a colegas y empleados y protagonista de varios escándalos que no le han traído consecuencias. Sin embargo, se dieron cruces curiosos por la ausencia de unicidad de criterio a la hora de aprobar una sanción light por dichos misóginos del magistrado. Hubo 11 votos a favor de la reprimenda y 8 en contra. Como no hubo dos tercios, no hubo sanción, que era una módica multa.