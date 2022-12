Coparticipación: JxC repudió al Gobierno por no acatar el fallo

Los dirigentes de la oposición ponen énfasis en un incumplimiento de las leyes: "No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa".

Asimismo, señalaron que "la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos".

El comunicado se da después de la decisión del Presidente de recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria sobre lo resuelto por los integrantes del órgano judicial.

"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", aseguró el Presidente.

Larreta denunciará al Gobierno

Además del comunicado de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que denunciará al gobierno nacional por su postura frente al fallo de la Corte Suprema, el cual supone la entrega por parte del Estado Nacional de un 2,95% de la masa de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa realizada después de distintas reuniones con funcionarios porteños, el mandatario aseguró que hará "una presentación en la Corte para informar de este incumplimiento y vamos a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”.

El expresidente Mauricio Macri, por su parte, expresó en redes sociales que "el presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia" y afirmó que "no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado".