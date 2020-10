Bachelet: "No hay que tratar de volver al mundo como de antes de la pandemia"

Para Bachelet se está viviendo “la más profunda recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial” debido a la pandemia y consideró que entonces “tenemos un desafío y oportunidad luego de la pandemia, buscar la mejor manera para reconstruirnos. Debemos hacerlo con la participación de todos los sectores de la sociedad”

Dijo que “la pandemia dejó al desnudo profundas desigualdades, en salud y protección social, y son los más vulnerables los que han quedado en evidencia. Debemos ser más inclusivos, más verdes y reconstruir de mejor manera todos juntos, colocando en el centro los derechos humanos”. En esa recomposición, además sostuvo que “es clave el Estado de Derecho, que las instituciones cumplan su rol. Se puede trabajar en conjunto buscando incentivos para que la economía siga creciendo, generar riqueza y generar beneficios”.

Además, Bachelet alertó sobre que la pandemia amenaza con llevarnos al primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, “empujando a más de 100 millones de personas a la extrema pobreza y que en América Latina “la pobreza se incrementará, exacerbando la desigualdad de ingresos en una región que ya es la más desigual del planeta”. En la región más afectada por la emergencia sanitaria junto con Asia, habrá una muy marcada caída del PBI, aumento del desempleo y la pobreza llegará al 40 %, alertó la expresidenta. Señaló que al mismo tiempo hay “una creciente insatisfacción popular por cómo están funcionando las democracias” y “descontento con modelos económicos que generaron más pobreza, e indignación por la corrupción”.

Bachelet sostuvo que la mayoría de las empresas se enfrentan a desafíos complejos y son “socios cruciales para la recuperación” que deberían “fortalecer su compromiso con el sistema multilateral y a que los derechos humanos ocupen un lugar central para sus actividades y su cadena de valor”.

Indicó la necesidad de respetar los derechos laborales de los empleados y conservarles el empleo en esta situación de pandemia, además de garantizarles el acceso a la salud. “Gobernar hoy es más difícil que nunca, porque el mundo está polarizado y hay un crecimiento del populismo, el nacionalismo y la xenofobia...”, observó la chilena e insistió en que “es clave que funcione el Estado de Derecho, que las instituciones cumplan su rol, porque la gente siente que el acceso a la Justicia no es igual para todos” y los gobernantes deben “hablarle claro al país, no prometer en campaña lo que no van a cumplir, generar diálogo y consensos para generar vínculos de confianza”.

“No hay una receta porque los intereses son distintos, pero debiéramos pensar que el país es una casa común, y que si quiero que me vaya bien tiene que irle bien al otro también...”, agregó Bachelet y pidió tener una mirada estratégica a largo plazo. En otro sentido, pidió “incorporar a más mujeres al mundo laboral y que realicen acciones de impacto positivo en las comunidades” y resaltó los atributos del liderazgo femenino como “la honestidad, la empatía, la búsqueda de consensos y la buena comunicación”.

“A las mujeres se las critica por cosas no sustantivas. De los países que mejor manejaron la pandemia, siete son gobernados por mujeres. La inclusión y la diversidad es algo que enriquece, permite otras perspectivas que enriquecen las miradas”, destacó la Alta Comisionada.