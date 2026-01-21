Crean el Comando Unificado San Luis para mejorar la seguridad en la provincia

El Gobierno dispuso la creación de un comando especial para reforzar la prevención del delito en el sur de San Luis, con fuerzas federales y provinciales.

El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Comando Unificado San Luis para reforzar la prevención del delito en la zona sur de la provincia.

El Ministerio de Seguridad dispuso la creación del Comando Unificado San Luis para reforzar la prevención del delito y responder a la ola de violencia registrada en el sur de la provincia, mediante el despliegue coordinado de fuerzas federales y provinciales bajo una nueva estructura operativa y de mando.

La medida fue formalizada a través de una resolución firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada en la madrugada de este miércoles en el Boletín Oficial. El texto oficial reconoce que los hechos registrados pusieron “en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes” , lo que motivó la decisión de avanzar con una intervención inmediata.

El Comando Unificado San Luis funcionará como un centro de operaciones conjunto en el que confluirán la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las fuerzas policiales de la provincia de San Luis y la Secretaría de Seguridad Nacional.

Según establece la resolución, los representantes de cada fuerza contarán con capacidad de decisión operativa durante la vigencia del operativo, que tendrá un plazo inicial de 180 días. No obstante, el Ministerio de Seguridad dejó abierta la posibilidad de extender ese período “según amerite” , en función de la evolución de la situación en el territorio.

Las autoridades explicaron que la creación de este grupo especial apunta a “optimizar los recursos disponibles y proporcionar una respuesta integral” frente a la crisis de inseguridad detectada en la zona sur de la provincia y áreas aledañas.

maxresdefaultjpg.webp La investigación se da en un contexto de denuncias anteriores y pedidos de respuestas judiciales.

Cómo funcionará el Comando Unificado San Luis

La conducción del comando estará a cargo del jefe de la Policía Federal Argentina, quien podrá delegar esa función en otro funcionario si lo considera necesario. Además, la resolución invita formalmente al ministro de Seguridad de San Luis a designar un representante para integrarse a la estructura, con el objetivo de fortalecer la articulación entre Nación y provincia.

El trabajo del comando incluirá operativos de control preventivo en la vía pública, protección de objetivos federales (como edificios oficiales e infraestructuras estratégicas) y acciones conjuntas destinadas a frenar la escalada delictiva en los puntos considerados más críticos.

El documento oficial señala que la intervención federal resulta “inaplazable” y necesaria para “poner coto al flagelo de la inseguridad”, utilizando la “máxima capacidad política y técnica” disponible sin superponer funciones con las fuerzas locales ya existentes.

gendarmeria fuerzas de seguridad rosario narcotrafico.jpg

Coordinación con la Justicia y antecedentes de reclamos por inseguridad

La resolución también invita a participar al Ministerio Público Fiscal de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de San Luis, que deberán designar enlaces para facilitar la coordinación institucional y el intercambio de información con el comando. El objetivo es mejorar la circulación de datos entre jurisdicciones y fortalecer las investigaciones judiciales.

En ese contexto, hace poco más de un mes la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) había manifestado su preocupación por el aumento de delitos agropecuarios en San Luis. Desde la entidad señalaron que la Sociedad Rural Río Quinto solicitó una audiencia urgente con el gobernador Claudio Poggi para abordar casos reiterados de abigeato y faena clandestina.

La vigencia del Comando Unificado San Luis comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial y se extenderá por 180 días, con posibilidad de prórroga, según lo establecido en la resolución firmada por la ministra Monteoliva.