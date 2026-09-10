SIGEN realizará el segundo Congreso Internacional de Control Gubernamental: cuándo y dónde será.

El encuentro se desarrollará del 21 al 23 de septiembre en el Palacio Libertad y contará con la participación de funcionarios, especialistas y representantes de organismos de control de Argentina y otros países. Además, habrá una muestra de arte argentino abierta al público.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizará del 21 al 23 de septiembre el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, un encuentro que reunirá a funcionarios, especialistas, académicos y representantes de organismos de control nacionales e internacionales para debatir los principales desafíos de la auditoría pública.

El evento tendrá lugar en el Palacio Libertad , ubicado en Sarmiento 151, y se desarrollará bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI. Compartiendo las mejores prácticas” . La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos sobre las transformaciones del Estado y las nuevas herramientas para fortalecer los mecanismos de control.

Como parte de las actividades, también se podrá visitar la muestra “Constelaciones. Un recorrido por las figuras fundamentales del patrimonio de artes visuales del Fondo Nacional de las Artes” , organizada por el Espacio Cultural de la SIGEN junto con el Fondo Nacional de las Artes.

La exposición podrá visitarse desde el 23 de septiembre y durante todo octubre , en la planta baja de la SIGEN, ubicada en Avenida Corrientes 379 , los días hábiles de 9 a 17 .

Uno de los principales objetivos del Congreso será debatir cómo construir un sistema de control gubernamental capaz de acompañar las transformaciones del Estado y anticiparse a los desafíos del futuro . En ese sentido, el encuentro también buscará fortalecer redes profesionales, promover vínculos de cooperación y contribuir a una gestión pública más transparente, eficiente e íntegra.

El encuentro se desarrollará del 21 al 23 de septiembre en el Palacio Libertad.

La agenda estará integrada por paneles temáticos, exposiciones magistrales y mesas de trabajo, en las que se abordarán cuestiones vinculadas con la modernización del Estado, la incorporación de tecnologías digitales a los procesos de control, el uso de la inteligencia artificial, la prevención de irregularidades y las herramientas para mejorar de manera continua la gestión pública.

Entre los principales oradores estarán el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Carlos Presti (Defensa) y Mario Lugones (Salud), además de otros funcionarios nacionales.

También participarán autoridades y especialistas de organismos internacionales y de control de España, Portugal, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Honduras y Brasil, junto con representantes de la Unión Europea, el FMI, la OCDE y el Institute of Internal Auditors (IIA). La programación incluirá además la participación de reconocidos periodistas de investigación.

El encuentro tendrá, a su vez, una fuerte impronta académica. En la previa, la SIGEN lanzó una convocatoria internacional para la presentación de trabajos técnicos y académicos destinada a profesionales, investigadores, funcionarios públicos y especialistas en auditoría y control gubernamental.

La convocatoria recibió más de 60 ponencias, de las cuales serán seleccionadas las mejor evaluadas en función de estudios de caso, análisis de experiencias de gestión y propuestas de innovación metodológica y tecnológica orientadas a fortalecer el control interno y la auditoría interna.

La muestra de arte argentino

La exposición “Constelaciones” reúne obras de reconocidos pintores argentinos pertenecientes al patrimonio de artes visuales del Fondo Nacional de las Artes.

La muestra es organizada por el Espacio Cultural de la SIGEN y el Fondo Nacional de las Artes y se podrá recorrer desde el 23 de septiembre hasta fines de octubre, en la sede de la Sindicatura General de la Nación, ubicada en Avenida Corrientes 379.