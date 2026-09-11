Ricardo Quintela desembarca en Buenos Aires de la mano de la liga de intendentes peronistas

Los gestos de unidad del peronismo sumarán este viernes un nuevo capítulo con el desembarco de Ricardo Quintela en San Vicente para encabezar un encuentro con la liga intendentes bonaerenses que ya se reunieron son Sergio Massa y Máximo Kirchner.

El gobernador de La Rioja, que viene de reunir en su provincia a distintos sectores del peronismo en un acto por los 50 años del asesinato de Enrique Angelelli, hará su desembarco formal en el principal distrito electoral del país para mostrarse con intendentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo) y Gastón Granados (Ezeiza), entre otros.

Quintela llega a San Vicente en medio de la indefinición de las candidaturas presidenciales del peronismo y la incertidumbre sobre la posible eliminación de las PASO. Tras participar del encuentro entre Axel Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los jefes de bloque del PJ en el Congreso, el gobernador de La Rioja se hizo cargo de compensar a tender puentes con mandatarios del peronismo para del norte del país para construir un esquema de resistencia legislativa frente a la reforma electoral enviada por Javier Milei al Senado.

La foto de este viernes funcionará, en ese sentido, como un primer test de su proyección política fuera de La Rioja. L a liga de intendentes bonaerenses ya se reunió con Massa , y viene de reeditar encuentros similares con Kicillof y con Máximo Kirchner, en una secuencia que consolidó a los jefes comunales bonaerenses como un actor con peso propio de cara a la sucesión del gobernador en 2027. Esta misma semana, de hecho, el jefe del Frente Renovador participó de una reunión a puertas cerradas con integrantes de la liga en San Fernando, en un contexto de envión poselectoral tras el triunfo peronista en Marcos Juárez.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, definió a este espacio como el fenómeno político más relevante del peronismo bonaerense desde la etapa de Néstor y Cristina Kirchner. La caracterización resume el lugar que los alcaldes se ganaron en la interna: ya no son solo garantes de gobernabilidad territorial, sino un espacio que aspiran a negociar de igual a igual con gobernadores, con el kirchnerismo y con el massismo.

La cumbre de San Vicente se da en paralelo a una batalla menos visible pero de consecuencias más concretas para el peronismo: la resistencia a la eliminación de las PASO que impulsa el oficialismo en el Senado. La Casa Rosada fijó para el martes 15 de septiembre el debut del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del senador fueguino Agustín Coto, dentro de un paquete más amplio que incluye Ficha Limpia y cambios en el financiamiento partidario.

Ricardo Quintela en la mesa nacional del PJ

El peronismo activó su propio operativo de contención. A mediados de agosto, en un hotel porteño, Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y Quintela compartieron mesa con los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans, y con gobernadores como el propio Quintela, Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). De ese encuentro salió el mandato de defender las PASO como mecanismo de ordenamiento de la interna presidencial y de arrancar una ronda de consultas para empezar a contar votos en la Cámara alta.

El primer capítulo de esa ronda ya ocurrió: una videoconferencia entre gobernadores del NOA que reunió a Quintela, a Raúl Jalil (Catamarca) y a Osvaldo Jaldo (Tucumán), junto al senador santiagueño Gerardo Zamora, para coordinar posiciones de cara al recinto. El dato saliente fue el giro de Jalil, que pasó de un apoyo automático al proyecto libertario a plantear una mesa de negociación con Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Kicillof, con el objetivo de correr la discusión hasta marzo o abril de 2027. Cerca del gobernador catamarqueño admitieron que todavía es prematuro fijar una postura definitiva.

Jaldo, en cambio, ya ratificó su rechazo a modificar el sistema electoral antes de los comicios de 2027, mientras Zamora se mueve en sintonía con la senadora Elia Esther del Carmen Moreno. Ni siquiera el PRO garantiza los votos: su jefe de bloque en el Senado, Martín Goerling Lara, sostuvo que hoy no ve mayorías en la Cámara alta para eliminar las primarias. Con ese mapa de aliados en la cuerda floja, la mesa de La Libertad Avanza decidió de todos modos convocar la comisión para el 15 de septiembre y empezar a sondear apoyos, consciente de que el resultado de esa pulseada puede terminar de definir tanto el calendario electoral de 2027 como el orden de prioridades dentro de un peronismo que, entre San Vicente y el recinto del Senado, todavía negocia quién lo conduce.

Encuentro con el gobernador de Buenos Aires

En paralelo, Quintela se posiciona en la agenda nacional como la contra cara de Javier Milei. Junto a Kicillof, es el gobernador peronista mas explícitamente enfrentado a la agenda de ajuste económico y social del Gobierno nacional. El riojano anunció en su provincia tres nuevas medidas para acompañar a las familias que atraviesan dificultades financieras: una reducción de 20 puntos en las tasas de los préstamos personales de Banco Rioja, condiciones especiales para regularizar deudas con una mora de 90 días o más y un plan de reestructuración de saldos adeudados de tarjetas Mastercard en hasta 36 meses, con tasa fija.

En un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas.

Por eso, a la… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) August 31, 2026

Al referirse al contexto en el que se adoptaron estas decisiones, Quintela señaló: “En un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”. La pérdida del poder adquisitivo, el aumento sostenido del costo de vida y la caída del consumo provocaron que cada vez más hogares deban recurrir al financiamiento para comprar alimentos y medicamentos, pagar servicios o cubrir obligaciones anteriores. El endeudamiento dejó así de estar vinculado únicamente con consumos extraordinarios y se convirtió, para muchas familias, en una herramienta para sostener necesidades básicas.

Pero además, la Justicia Federal admitió como querellantes al gobernador de La Rioja y a la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, en la causa que investiga el manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiado mediante el impuesto a los combustibles y destinado a la construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. La decisión permitirá a ambos participar activamente del expediente, aportar documentación y solicitar medidas de prueba para determinar qué ocurrió con los fondos y si existieron responsabilidades en su administración.

“Los recursos que se cobran para mantener las rutas no pueden utilizarse para sostener el ajuste ni para mostrar un equilibrio fiscal construido sobre el abandono de las provincias. Ese dinero tiene una finalidad específica y el Gobierno nacional debe explicar dónde está y qué hizo con él”, sostuvo Quintela. El gobernador afirmó que La Rioja continuará impulsando la investigación y reclamando la reactivación de las obras nacionales paralizadas. “La Rioja no va a naturalizar que se paralicen obras fundamentales mientras los recursos que aportan todos los argentinos mediante el impuesto a los combustibles no llegan a las rutas”, manifestó