Crece la interna libertaria: Rocío Bonacci aseguró que Lilia Lemoine ejerce la "presidencia de bloque de facto"

En la misma línea, la diputada expresó: "Me duele que se nos apunte con el dedo libremente sin saber. A muchos compañeros les endulza con el oído. Tuve una muy buena relación con ella pero empecé a notar que hablaba mal de algunas compañeras y después las abrazaba. Lemoine intenta echarle el fardo a Villarruel y no sé el motivo ", arremetió en esta línea, en el programa conducido por Jorge Rial.

Rocío Bonacci negó haberse reunido con los genocidas en Ezeiza

Por otro lado, se refirió a uno de los principales escándalos que rodea al partido en las últimas semanas: la visita a genocidas en el penal de Ezeiza. Sin embargo, Bonacci se desligó de este hecho y si bien reconoció que fue a la cárcel, reiteró que no participó del encuentro con Alfredo Astiz y otros represores condenados.

"Cuando participé de la fatídica visita a la cual me enteré minutos antes de entrar que nos estaba esperando Astiz, vi irregularidades y tanta calma de algunos de mis colegas que dije 'esto está planeado' y simplemente es el final de algo que se charló con anterioridad. Me imaginé que algo había. Nadie me dijo que Astiz y Raúl Guglielminetti nos estaba esperando", enfatizó.

En tanto, marcó que el diputado libertario Beltrán Benedit organizó el encuentro con represores y aunque no reveló los motivos.

En cuanto a la disputa interna que se desató luego de esta visita, Bonacci sostuvo: "Nadie me revisó en el ingreso. Lo lamento mucho por mis colegas del bloque que me apuntaron con el dedo como un cabo suelto que no pudieron callar pero me parece injusto que con todas las cosas más urgente que hay en el país y con cosas que no están bien, que estemos perdiendo el tiempo con estas personas desagradables".

Rocío Bonacci respaldó a Lourdes Arrieta y advirtió que hay "una cacería de brujas"

Por último, respaldó a Lourdes Arrieta, quien se espera que sea expulsada del bloque tras el cruce que tuvo la semana pasada en la reunión interna.

"La acusan de ser kirchnerista y es falso. Es una cacería de brujas. A ella le dieron las herramientas para que encabece La Libertad Avanza en Mendoza y ante la postura de repudiar una actividad que sus compañeros organizaron, la primera reacción es expulsarla o correrla del partido y eso me parece injusto. Se están equivocando".