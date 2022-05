Hotesur-Los Sauces: Cristina Kirchner y sus hijos pidieron a Casación que confirme sus sobreseimientos

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron un escrito en el que ratificaron los argumentos para el cierre del caso, tal como lo dispuso en noviembre pasado el Tribunal Oral Federal 5.

Los jueces de la Sala I de la Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, son quienes deberán resolver si confirman o no el sobreseimiento.

Cristina, sus hijos, y los otros acusados del caso habían sido enviados a juicio oral, pero el TOF 5, por mayoría. sobreseyó a todos los imputados. El fiscal Diego Velasco apeló esa decisión, por ello el caso debe ser definido por Casación.

Para la defensa no hubo lavado de dinero porque el dinero en cuestión tuvo una “perfecta trazabilidad” y porque los delitos precedentes del lavado fueron desestimados.

Los letrados explicaron que los pagos que las empresas Hotesur y Los Sauces recibieron “estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias”.

En su presentación, consignaron que el tipo de lavado de dinero que se imputa en la causa no estaba legalmente vigente cuando ocurrieron los hechos, por lo que se debe aplicar la ley penal más benigna a los acusados.

Por su parte, el fiscal de Casación Mario Villar pidió que se revoquen los sobreseimientos y que se haga el juicio oral.

“Las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”, sostuvo.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral número 5 dictó el sobreseimiento a todos los imputados, entre ellos a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y otras 18 personas. Los jueces dijeron que no existe ninguno de los delitos planteados, no hubo lavado de dinero: los fondos de la obra pública fueron siempre en blanco y los alquileres de Hotesur y Los Sauces también.