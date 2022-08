Larroque sobre el vallado a la casa de Cristina: "No nos vamos a prestar a este tipo de maniobras"

Y agregó: "Pude hablar con ella. Cristina está sorprendida. Esto es un escalón mas en una serie de hechos que la tienen como centro de los ataques pero en realidad es contra el pueblo argentino. Es una provocación más. Decidieron sitiar a la Vicepresidenta".

El dirigente de la agrupación La Cámpora contó que cuando intentó atravesar el vallado, los efectivos de la Policía porteña le solicitaron el documento de identidad.

"Yo no me voy a prestar a este tipo de cosas. No puedo pasar porque los señores de la Policía macrista piden documento. No nos vamos a prestar a este tipo de maniobras", explicó.