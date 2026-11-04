De qué murió Daniel Bifulco, integrante de "Los Jaimitos"

Daniel Bifulco construyó una extensa carrera en la televisión y el teatro. Daniel Bifulco

El ambiente del espectáculo lamenta la partida del comediante y actor Daniel Bifulco a los 56 años. El artista fue hallado sin vida en su domicilio por un familiar luego de sufrir un infarto repentino. La noticia generó conmoción entre colegas y seguidores del artista, quien mantenía una intensa actividad en la escena teatral.

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Bifulco había cerrado recientemente la firma de su contrato para integrar el elenco de la temporada de verano 2027 en el Teatro Victoria de Mar del Plata, donde compartiría escenario en el nuevo show de "El Mago sin Dientes". Además, en los últimos meses se había sumado al ciclo de streaming "Primos lejanos" a través de APT, buscando llevar su estilo humorístico a las plataformas digitales.

Murió Daniel Bifulco La partida del actor conmocionó al ambiente artístico, donde construyó una carrera ligada a la comedia popular. Tras conocerse el trágico desenlace en su vivienda, diversos referentes del medio expresaron sus condolencias por el fallecimiento del intérprete.

El artista fue hallado sin vida por su madre en el suelo de su vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza. Su colega Alfredo Silva detalló las circunstancias del hallazgo: "La mamá lo encontró tirado en el piso. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio".

Su paso por Los Jaimitos y Videomatch La figura de Bifulco alcanzó una masiva popularidad durante los años 90 y 2000 al integrar el trío cómico "Los Jaimitos" junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El grupo se transformó en un clásico del programa Videomatch, conducido por Marcelo Tinelli, donde parodiaban canciones de la actualidad con rimas humorísticas.

La creación del trío estuvo marcada por una coincidencia personal inolvidable para el actor. El 5 de abril de 2001, fecha pautada para el nacimiento de su hija Luciana por cesárea, Bifulco debía grabar la primera participación del grupo. Para evitar que fuera reemplazado por la producción, sus compañeros coordinaron una grabación a primera hora de la mañana. Al recordar aquella jornada, el propio humorista relató el gesto de sus colegas: "No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija. La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba". Tras finalizar la filmación al amanecer, una unidad de traslado lo llevó al sanatorio para presenciar el nacimiento y culminar el día con la emisión del ciclo televisivo.

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