Qué rubros lideran el mercado inmobiliario en Las Cañitas y cuánto cuestan los alquileres y la compra de locales

Con una vacancia del 7% este polo que pertenece al barrio de Palermo, y también conocido como La Imprenta, se consolida con negocios y servicios.

En Las Cañitas, la esquina de Báez y Arévalo refleja la vitalidad de un polo comercial a cielo abierto con fuerte impronta gastronómica y barrial

Un relevamiento privado confirmó en el sector conocido como Las Cañitas/La Imprenta, dentro del amplio barrio de Palermo , que hasta 2025 se sostuvo un nivel significativo de ocupación comercial : el 93% de los inmuebles se encuentra activo, ya sea con contrato de alquiler o bajo gestión directa de sus propietarios. Así lo confirmó el último trabajo de Maure Inmobiliaria.

El estudio, elaborado por la licenciada Soledad Balayan , releva 53 manzanas, 21 calles y tres avenidas dentro del polígono delimitado por Av. del Libertador, Av. Luis María Campos, Dorrego y Virrey Loreto.

El informe realizado recientemente, abarcó más de 950 espacios comerciales, con 856 negocios en funcionamiento y más de 100 rubros distintos. La vacancia se ubicó en 7%, mismo nivel que en 2024, un dato relevante en un contexto económico exigente.

Entre los 65 locales sin actividad, 78% no exhibe cartel y solo 22% muestra aviso de alquiler. La baja señalización visible sugiere que no toda falta de actividad se traduce en oferta formal abierta al mercado, sino en procesos de recambio o negociación puntual.

La permanencia comercial constituye uno de los rasgos estructurales del corredor. El 86% de los negocios relevados en 2024 continúa en el mismo local durante 2025. Balayan precisó: "Solo 11% registró cambio de rubro y 3% quedó vacío. Además, 192 comercios funcionan en el mismo espacio al menos desde 2009, año de inicio de la medición. El barrio exhibe consolidación antes que rotación permanente".

La gastronomía lidera con 15% del total de locales. Dentro del rubro, 37% corresponde a restaurantes, 33% a cafés y 30% a formatos de comida para llevar. La evolución histórica marca giro progresivo: menor peso relativo de restaurantes tradicionales, crecimiento sostenido de cafeterías y consolidación del take away tras pandemia.

Locales comerciales Las Cañitas Arévalo y Báez con fuerte impronta con espacios gastronómicos Maure Inmobiliaria

Durante 2025 abrieron seis nuevos cafés, con incremento de 15% interanual en ese segmento. El formato compacto y flexible gana espacio por menor inversión inicial y mayor adaptabilidad.

El relevamiento también registró crecimiento de tres verdulerías, un indicador de consumo cotidiano y mayor densidad residencial. En contraste, la indumentaria continúa en retroceso. El caso de zapaterías resulta emblemático: de 14 locales en 2009 quedan apenas dos en la actualidad. El comercio tradicional de producto físico pierde superficie frente al e-commerce y servicios.

Por arterias

La concentración territorial permanece estable. Soldado de la Independencia reúne 14% de los locales; Av. Luis María Campos, 13%; Migueletes, 9%; Arce, Matienzo y Báez, 7% cada una. La centralidad histórica se mantiene sin desplazamientos significativos.

En paralelo, la transformación urbana comienza a impactar en la oferta futura. El estudio detectó 28 espacios donde antes funcionaban locales y hoy se levantan edificios en obra. A su vez, seis locales nuevos aparecen en plantas bajas recientes. No todos los desarrollos incorporan superficie comercial, lo que podría modificar densidad y continuidad de frente activo en ciertas cuadras.

Qué pasa con los precios

En materia de valores, el mercado presenta demanda selectiva. Los alquileres varían según ubicación, visibilidad y superficie, con precios más elevados en ejes centrales y en locales aptos para gastronomía. Las superficies chicas y medianas concentran mayor interés. Para la compra, las cotizaciones por metro cuadrado se sostienen dentro del rango alto de Palermo, en línea con baja vacancia y perfil consolidado.

2028911090 Migueletes al 900, allí hay espacios en alquiler

De acuerdo con portales especializados, los locales en alquiler en la zona hoy superan los u$s2.500 mensuales —o su equivalente en pesos— para superficies medianas en ejes secundarios. Los valores más elevados, para inmuebles de más de 360 m2 ubicados sobre Migueletes al 900 o Soldado de la Independencia al 1700, superan los u$s8.000 por mes, en especial cuando cuentan con doble frente, tiraje apto para gastronomía o alto flujo peatonal.

En venta, las opciones más accesibles parten desde u$s170.000 por locales de alrededor de 50 m2, mientras que propiedades de gran escala, superiores a 1.000 m2, alcanzan valores cercanos a u$s5.300.000.

El precio final depende de múltiples variables: ubicación dentro del corredor, visibilidad y frente vidriado, estado del inmueble, altura de techos, posibilidad de subdivisión, habilitación gastronómica, renta vigente en caso de estar alquilado y potencial constructivo del lote. También incide si el local se encuentra en edificio nuevo o en propiedad horizontal antigua, ya que las expensas y la estructura edilicia impactan directamente en la ecuación de inversión.

Balayan concluyó que la fortaleza del corredor se apoya en equilibrio entre consumo diario, oferta gastronómica y capacidad de adaptación a nuevos hábitos sin pérdida de identidad.