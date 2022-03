Leandro Santoro pidió "cuidar" al Frente de Todos: "Cristina no es la que está en frente de Alberto"

"Todos sabemos que hay un sector de la sociedad argentina que tiene una confianza ciega con Cristina y que es el núcleo más importante en el armado electoral del Frente de Todos. Seríamos unos dementes si no consideráramos imprescindible cuidar ese activo", planteó el legislador.

Por tanto, indicó, "nadie que quiera al Presidente le puede recomendar que se pelee con Cristina. Todos entienden que la coalición social es lo que hay que respetar. No hay nadie en la colación que le resulte indiferente lo que le pasó a Cristina. Para nosotros Cristina no es la que está enfrente de Alberto. Todo lo contrario. No hay posibilidad de una ruptura definitiva".

Sobre la situación del gobierno, comentó que: "En términos ideológicos planteamos un modelo económico en un contexto que no tenía precedentes. El dólar te da gobernabilidad y poder en la Argentina. Si tenés reservas en el Banco Central te da el respaldo para hacer ciertas cosas. Por eso hay que tener en cuenta el contexto. Yo creo que el grado de tensión que hay en el frente sería mucho menor en otra situación".

En relación al oficialismo, observó que "si se rompe para las próximas elecciones, nos tendríamos que volver a juntar. Las ideas que nosotros representamos en el mundo se están achicando frente otros movimientos. No existe arquitectura y cultura de coalición en el peronismo. Pero si te lo ponés a pensar lo mismo le ocurre a Juntos por el Cambio".

"El principal problema es que no tenemos una cultura de 'partido' en la Argentina. Nosotros hablamos con Alberto de inspirarnos en el Frente Amplio uruguayo para que las fuerzas que componen la colación estén todas representadas. Hay que tener mucha tolerancia y entender que no hay futuro si no tenemos unidad. Nos cuesta muchísimo ponernos en el lugar del otro y entender por qué toma esa postura”, analizó.

El diputado también se refirió a la carta abierta que publicó La Cámpora sobre la sesión del jueves, y sostuvo que "no hay cultura de diálogo en el bloque. Para construir una coalición lo primero que tenés que hacer es un programa”.

Sobre el malestar por la falta de información previa al acuerdo con el FMI dijo: “Los protagonistas que se encargan de negociar con el FMI no pueden andar preguntándole a los diferentes sectores qué opinan. Yo le tengo que creer al ministro de Economía que definió mi gobierno. La confianza es un punto crítico. Es imposible estar todo el tiempo chequeando todo”.