Cristina replica el pedido de 12 años de prisión del fiscal Diego Luciani

Según adelantó su abogado Carlos Beraldi, la ex jefa de Estado va a mencionar detalles de las llamadas y mensajes registrados en el teléfono del ex secretario de Obras Públicas, José López, y no solo de la información utilizada por los fiscales en su acusación. Se espera que así Cristina revele nombres y apellidos de las personas con las que López mantenía contactos para intentar cobrar deudas de obras públicas.