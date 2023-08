Cuadernos: la pregunta por el rol de los servicios de inteligencia

Un hecho reciente pone sobre la mesa que sí es necesario contar con una Agencia acorde a los cánones democráticos y altamente eficaz . Fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner lo que dejó en evidencia la ineptitud de la Inteligencia nacional y la necesidad de contar con un sistema no solo transparente , sino sobre todas las cosas que funcione bien . Cómo es posible que no se pudo (¿o no se quiso?) prever el ataque que se estaba planeando contra la figura más central de los últimos 20 años de la política argentina .

El trabajo estuvo a cargo de Iván Poczynok, investigador asociado de Fundar, sociólogo (UBA) y magíster en Defensa Nacional. Actualmente está a cargo de la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Compleja de la PSA y fue analista del Ministerio de Defensa y de la PSA. También se desempeñó como director nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad.

collage cuadernos_opt.jpeg

En diálogo con Ámbito, Poczynok respondió al interrogante sobre cómo desarmar un sistema corrupto de esta naturaleza. ¿Cómo desarticular un sistema que tiene herramientas para “amenazar” a cada gobierno que llega? ¿Sigue sucediendo eso de “tenemos toda esta información sobre vos... así que ya sabés que a nosotros no nos podés tocar...?

“El sistema de inteligencia argentino ya no es lo que era hace 20 años. En los últimos diez años, post intervención, el sistema se fue debilitando. Hubo desplazamientos masivos de todo el personal, lo cual fue sacándole al sistema esa capacidad. Hoy en día creo que ese no es un problema. Lo que concluimos en el documento es que hoy en día el mayor problema no es la inteligencia en sí misma, sino la política. La información política que la Secretaría podía producir hace 20 años (monitoreo de prensa, de política interna, etc.) hoy se puede producir desde otro lado y en forma legal, como por ejemplo por parte de consultoras”.

CUADERNOS Ámbito.com

¿En estos 40 años de democracia hubo alguna mejora en el accionar de los servicios de inteligencia?

“La inteligencia argentina ha tenido momentos de muchísima profesionalidad. Sobre todo, en áreas que con independencia de los cambios de gobierno trabajaron con mucho empeño y compromiso. Yo destaco dos, que tienen que ver con el trabajo que se ha hecho en materia antiterrorista post atentados, sobre todo en la zona de la triple frontera y también lo vinculado a los intereses argentinos en el Atlántico Sur, en esa misma zona. Es importante destacar que hay muchísimos profesionales que trabajaron históricamente en ese lugar. Y chicos jóvenes, que con diez años de experiencia tienen una formación muy importante. Es fundamental recuperar esa experiencia y ponerla de nuevo al servicio del sistema. Porque con los desplazamientos de personal se fueron perdiendo".

Entones no es sólo un problema de legitimidad sino también de efectividad…

“Claro. Hay que pensar a la inteligencia no solamente en términos de legitimidad y control, sino también de profesionalismo y efectividad. Para mí estamos ante un posible punto de inflexión para poder pensar una agenda un poco más amplia, que se pueda meter más en la capacidad. El atentado contra la Vicepresidenta fue un 'despertador' para muchos que siempre habían tenido una mirada muy negativa sobre los servicios y sus funciones".

agencia federal de inteligencia AFI.png

Propuestas

Sin dudas, a 40 años de la recuperación democrática, el saneamiento de los servicios de Inteligencia es una de las deudas más importantes.

Como posibles soluciones, el informe propone cambios políticos, técnicos y organizacionales. Entre ellos, desalentar la reestructuración y rotación arbitraria del personal; fortalecer las capacidades operacionales, sobre todo en materia de recolección y fusión de información; la modernización del sistema mediante la reconstrucción de sus capacidades técnicas. También establecer, por fuera de la Agencia, un servicio profesional específico de seguridad presidencial; imponer nuevos mecanismos de control externo e interno; modernizar la doctrina operacional y la capacitación del personal. Además, separar la inteligencia de la investigación penal, debido a que “tienen lógicas muy diferentes”. Explica que “mientras la inteligencia es una actividad orientada a la prevención que pretende obtener información que genere ventajas competitivas frente a las amenazas, la investigación penal es una actividad reactiva y punitiva que apunta a reunir evidencia y probar la ocurrencia de un delito concreto”.

¿Cuál de todas las propuestas del documento destacaría para lograr una inteligencia de calidad y democrática?

“Lo más fuerte es la creación de un consejo interministerial que te permita trabajar de manera articulada la definición de amenazas para las áreas de defensa, seguridad interior y política exterior. Sería una instancia fundamental para generar consensos que trasciendan los gobiernos y que no estemos cada cuatro años cambiando de prioridades en función de la coyuntura. Porque eso te impide trabajar de manera seria. Y porque el trabajo de los servicios de inteligencia se mide siempre en el mediano y largo plazo”.