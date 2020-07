Olivos: nueva fase se extenderá hasta el 2 de agosto

En la última videollamada que mantuvo con intendentes bonaerenses, el Gobernador habló de una nueva fase de “cuarentena no coercitiva” donde cada jefe comunal administrará las aperturas de acuerdo a su realidad epidemiológica. Es decir, la Provincia definirá el marco general de actividades habilitadas y cada municipio será el encargado de habilitar o no los permisos de apertura. Ya no tendrán que pedir autorización del gobierno bonaerense. Al menos en el conurbano, no habrá demasiada flexibilidad en relación a la actual etapa más allá del regreso de los comercios de cercanía -hasta ahora sólo estaban permitidos los esenciales- y el regreso de algunos sectores de la industria bajo estrictos protocolos.