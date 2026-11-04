"Argentina lo espera con enorme alegría": la reacción de Javier Milei al mensaje de León XIV a horas de su viaje al país + Agregar ámbito en









El Presidente celebró las palabras del Sumo Pontífice, quien a semanas de haber sido operado ratificó que el viernes partirá rumbo a Sudamérica para su viaje apostólico.

Javier Milei junto al papa León XIV. Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei celebró el anuncio del papa León XIV sobre su partida rumbo a Sudamérica del próximo viernes. "Argentina lo espera con enorme alegría", expresó. El viaje del jefe de la Iglesia Católica tendrá tres destinos: Buenos Aires-Córdoba (en Argentina), Uruguay y Perú.

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Este miércoles por la mañana, el Sumo Pontífice ratificó a través de su cuenta de "X" que en los próximos días partirá rumbo al continente americano, apenas semanas después de haber sido intervenido quirúrgicamente a raíz de un tumor.

"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú", dijo León XIV y le habló a los fieles: "Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría".

Milei se hizo eco del mensaje y destacó la importancia de la venida del Papa al país. "Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre!", cerró.

Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría.



Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos.



¡Lo esperamos, Santo Padre!



Cc: @Pontifex_es https://t.co/UpRwJgRuqx — Javier Milei (@JMilei) November 4, 2026 Javier Milei y el papa León XIV, cara a cara: cuándo será el encuentro en la Casa Rosada La Oficina del Presidente confirmó oficialmente la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El anuncio ratifica además uno de los principales puntos de la agenda: el encuentro entre el Sumo Pontífice y Javier Milei en la Casa Rosada.

La reunión se realizará durante la primera jornada del viaje apostólico, pocas horas después del arribo de León XIV a Buenos Aires procedente de Montevideo. Antes de encontrarse con el mandatario, el Papa participará de una serie de actividades protocolares previstas para su llegada al país. Cuándo visitará León XIV la Casa Rosada León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30. Media hora después visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín. El pontífice llegará a la Casa Rosada a las 17:20, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida. Luego, a las 17:50, mantendrá un encuentro con Javier Milei, uno de los principales compromisos institucionales previstos durante sus cuatro días en la Argentina. Tras la reunión con el Presidente, León XIV continuará su agenda a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde mantendrá un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí pronunciará además un discurso.