La derrota electoral de Donald Trump: el costo de su política exterior

La guerra con Irán, la disputa por Venezuela y la competencia con China muestran el alcance de las ambiciones de Washington, pero también las dificultades para sostenerlas. La pérdida de mayoría republicana del Congreso abre una nueva etapa que obliga a revisar el margen de acción de la Casa Blanca.

La pérdida de la mayoría republicana en el Congreso se atribuye a la política exterior de Trump.

“La razón por la que perdimos es la guerra” . La frase de JD Vance, publicada pocas horas después de la derrota republicana en las elecciones de medio término, tiene una dimensión política que difícilmente pueda pasar inadvertida en Estados Unidos . El vicepresidente responsabilizó directamente al conflicto con Irán por la pérdida del Congreso y cuestionó si había valido la pena pagar ese precio.

Si bien Donald Trump reconoció el impacto electoral de la guerra, defendió la intervención. Sostuvo que “No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear” y aseguró que volvería a tomar la misma decisión. La diferencia entre ambos expone una discusión que excede el resultado electoral: cómo proyecta Estados Unidos su poder en el sistema internacional y cuáles son los límites políticos internos de esa proyección.

El golpe fue contundente. Los demócratas recuperaron ambas cámaras después de avanzar incluso sobre territorios que habían acompañado a Trump en sus victorias presidenciales. La inflación, el encarecimiento de la energía y el desgaste de ocho meses de ofensiva militar contra la nación persa erosionaron una coalición que había regresado a la Casa Blanca con la promesa de terminar con las intervenciones exteriores y concentrarse en los problemas internos.

A ese deterioro se sumó el impacto de la política arancelaria. La imposición de gravámenes a las importaciones, presentada por el republicano como un instrumento para proteger la producción estadounidense y obtener concesiones comerciales, terminó alimentando el aumento de costos y la incertidumbre económica. Así, una de las principales herramientas de su política exterior se convirtió también en un factor de descontento doméstico.

La derrota dejó expuesta ésta fractura dentro del oficialismo. El vicepresidente identificó entre las razones del desencanto electoral la necesidad de terminar la guerra, recuperar el principio de America First y modificar la relación con Israel. Esta última referencia introduce una discusión especialmente sensible: cuánto condicionan los compromisos con su principal aliado regional las prioridades estadounidenses en Medio Oriente.

La derrota electoral y los límites del poder de Trump

Además, la declaración tiene una dimensión sucesoria. Vance construyó su identidad política cuestionando las guerras prolongadas y el intervencionismo estadounidense. Ahora recupera ese discurso frente a una decisión de Trump que le costó votos al partido. No necesita romper con el presidente para empezar a diferenciarse. La carrera de 2028 acaba de incorporar una disputa sobre quién representa verdaderamente al movimiento MAGA y qué política exterior debería defender.

Mientras tanto, Trump conserva amplias atribuciones presidenciales en política exterior y defensa, aunque haya perdido el control del Congreso. Durante los próximos dos años podrá ordenar acciones militares, pero sostenerlas tendrá ahora un costo institucional y político mayor. Los demócratas manejarán las comisiones, las investigaciones y el presupuesto. Podrán exigir explicaciones sobre la guerra, revisar contratos militares y condicionar el financiamiento de nuevas operaciones.

Ese nuevo equilibrio institucional puede producir un efecto menos evidente: cuanto más estrecho sea el margen de maniobra de Trump dentro de Estados Unidos, mayor podría ser su incentivo para buscar en la política exterior un espacio de reafirmación de autoridad. Habrá que observar cómo se traduce esa tensión en sus próximas decisiones internacionales.

En particular, Irán tiene margen para aprovechar este escenario. El desgaste electoral y las dificultades que enfrenta la administración estadounidense pueden fortalecer su posición negociadora y disminuir la disposición de Washington a prolongar el enfrentamiento. El conflicto adquiere así una dimensión que excede el terreno militar y podría incidir también en el equilibrio político interno de Estados Unidos.

Se cuestiona el alcance de las ambiciones de Washington y la dificultad para sostenerlas frente a conflictos como los de Irán y Venezuela. Captura de pantalla

En tanto, Venezuela ofrece otra expresión de esa capacidad de intervención. La captura de Nicolás Maduro en enero fue una demostración del poder operativo de Washington y abrió una etapa de cooperación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Sin embargo, la reorganización política sigue pendiente. La mandataria conserva resortes fundamentales del antiguo poder chavista, mientras María Corina Machado y Edmundo González permanecen fuera de la conducción del proceso. La administración republicana parece priorizar la estabilidad y el acceso a los recursos energéticos antes que una transformación institucional inmediata.

Detrás de esa decisión aparece China. Durante años, Pekín construyó en Venezuela una presencia estratégica mediante créditos, inversiones y acuerdos petroleros. La caída de Maduro alteró esa arquitectura y redujo su influencia en un país clave para su proyección latinoamericana. La disputa por el petróleo en el país latinoamericano revela que la intervención estadounidense también tiene un objetivo geopolítico: recuperar espacio en su hemisferio y limitar la presencia de sus competidores.

El nuevo Congreso podría investigar los acuerdos petroleros y exigir explicaciones sobre sus condiciones y beneficiarios. No necesariamente impulsará un acercamiento con Pekín ya que ésta rivalidad mantiene un consenso bipartidista sólido. Lo que puede cambiar es el control sobre los métodos que utiliza Trump para sostenerla. Para el gigante asiático, el desgaste estadounidense abre oportunidades, aunque la capacidad de intervención de Washington en América Latina sigue siendo difícil de igualar.

La disputa con China es apenas una dimensión de un problema más amplio: los límites del poder presidencial. Lo que comienza a quedar expuesto son las contradicciones de una concepción del ejercicio de la autoridad que privilegia la discrecionalidad presidencial por sobre los consensos institucionales. La estrategia exterior trumpista se apoya en presionar, sorprender y obligar a otros actores a negociar desde una posición de desventaja. Puede producir resultados rápidos, pero también genera compromisos difíciles de sostener cuando sus consecuencias llegan a la economía doméstica. Irán ya lo demostró. Venezuela será otra prueba.

Para Javier Milei, el cambio tampoco es indiferente. La relación privilegiada con Trump conserva valor estratégico, pero el argentino deberá desenvolverse en un Washington donde su aliado ya no controla el Congreso. Los compromisos financieros y la cooperación estratégica tendrán que atravesar un escenario institucional más complejo. La afinidad ideológica no reemplaza la necesidad de construir apoyos políticos dentro de Estados Unidos.

La derrota republicana de este 3 de noviembre pone de manifiesto una tensión estructural de la política exterior estadounidense. La proyección internacional de su poder requiere condiciones de legitimidad y consensos internos que las decisiones presidenciales unilaterales pueden debilitar. La sostenibilidad de su liderazgo global dependerá, en buena medida, de su capacidad para conciliar sus ambiciones estratégicas con los límites políticos e institucionales de su propio sistema.