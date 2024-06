Cumbre de la UCR en Santa Fe: "Este es el ejemplo para tener un futuro presidente radical"

Antes de concluir, ambos dirigentes remarcaron sus críticas contra la actual gestión. “Estamos todos de acuerdo que hay que hacer un ajuste, la pregunta es cuál es la naturaleza de ese ajuste y cómo se distribuye, y no que paguen los jubilados que no saben cuánto van a cobrar a fin de mes o las pymes que no pueden saber cuánto les va a llegar de servicios y alquiler”, planteó en ese marco Martín Lousteau.

Reunión de Rodrigo de Loredo con Mauricio Macri

El plenario se ocurre un día después de la reunión difundida por el diputado cordobés Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, con el expresidente Mauricio Macri. Con confluencia de ideas desde el Gobierno nacional de Juntos por el Cambio, el encuentro representa una gestualidad luego de la ruptura de la coalición que consiguió ser mayoría legislativa.

De Loredo nuclea las intenciones de un sector mayoritario del bloque radical, allegado a gobernadores del partido y más afín a acompañar los proyectos del actual oficialismo. En contrapartida se encuentra un grupo de casi una decena de diputados, donde uno de los nombres salientes es el del legislador Facundo Manes, quien convocó a un acto para la semana próxima en el municipio de Lanús, con el objetivo de proyectarse nuevamente como candidato a nivel provincial.